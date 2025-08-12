https://ria.ru/20250812/trevoga-2034901251.html

В Воронеже объявили тревогу

ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. "Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

