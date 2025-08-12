https://ria.ru/20250812/trevoga-2034901251.html
В Воронеже объявили тревогу
В Воронеже объявили тревогу - РИА Новости, 12.08.2025
В Воронеже объявили тревогу
Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T22:47:00+03:00
2025-08-12T22:47:00+03:00
2025-08-12T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Тревога объявлена в Воронеже из-за удара БПЛА, в городе звучит сирена, сообщил губернатор Александр Гусев. "Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
воронеж
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
В Воронеже объявили тревогу
Губернатор Гусев: в Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара беспилотника