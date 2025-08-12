Рейтинг@Mail.ru
Белый дом высказался о красных линиях Трампа в отношениях с Россией
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 12.08.2025
Белый дом высказался о красных линиях Трампа в отношениях с Россией
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не хочет проводить красные линии по урегулированию на Украине в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, который транслировался на YouTube."Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента Трампа или же от его имени. Однако он на самом деле призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера, и мы уже видим прогресс", — отметила она.Левитт указала на то, что после прямых переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле стороны произвели несколько обменов военнопленными.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
Белый дом высказался о красных линиях Трампа в отношениях с Россией

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп не хочет проводить красные линии по урегулированию на Украине в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, который транслировался на YouTube.
"Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента Трампа или же от его имени. Однако он на самом деле призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера, и мы уже видим прогресс", — отметила она.
Левитт указала на то, что после прямых переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле стороны произвели несколько обменов военнопленными.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.
Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.
В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.
