https://ria.ru/20250812/tramp-2034714632.html

Не спасет никто: Зеленский станет жертвой древнего проклятия Аляски

Не спасет никто: Зеленский станет жертвой древнего проклятия Аляски - РИА Новости, 12.08.2025

Не спасет никто: Зеленский станет жертвой древнего проклятия Аляски

Коллективная западная медиамашина так долго убеждала себя и аудиторию в том, что Россия обречена на поражение и Путин никогда не получит того, что он хочет, что РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T08:00:00+03:00

2025-08-12T08:00:00+03:00

2025-08-12T15:33:00+03:00

аналитика

аляска

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

джон болтон

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034726450_232:158:1520:883_1920x0_80_0_0_f17cbcc3c899bba110e36bd2701fdbf8.jpg

Коллективная западная медиамашина так долго убеждала себя и аудиторию в том, что Россия обречена на поражение и Путин никогда не получит того, что он хочет, что объявление об исторической встрече российского и американского президентов на Аляске срочно потребовало потустороннего вмешательства.Так проще: это не русская армия заставляет фронт с удвоенной скоростью пятиться на Запад, а так определили небеса, дарующие нам знаки.Ранее почти уважаемый ресурс CNN на полном серьезе заявил, что "место встречи имеет значение и условия предстоящего пятничного саммита невероятно благоприятствуют Москве", из-за чего "саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины". К обвинению Аляски во всех грехах присоединился бывший советник Трампа по безопасности Джон Болтон, который скрипя зубами сообщил, что "единственное место, которое было бы для Путина лучше, чем Аляска, — это Москва. Изначальная конфигурация — это большая победа для Путина". Целый профессор Королевского колледжа в Лондоне по фамилии Грин и вовсе назвал символизм Аляски "ужасающим", потому что встреча там "будет напоминать, что границы могут меняться, а земля — покупаться и продаваться".На этом фоне другие ресурсы бросились искать подтверждения того, что Аляска является местом силы президента России, где он будет босыми ногами стоять на камнях бывшей Российской империи, впитывая вселенскую энергию. Тут все очень серьезно: Аляску открыли русские в лице датчанина Беринга, местные сопки до сих пор пропитаны русским духом и дегтем, а звон колоколов храмов Русской православной церкви на Аляске особенно могуч. Кроме того, до России-матушки всего 55 миль, и в особо ясные дни с американского берега можно разглядеть наш берег, где сумрачные варвары в кокошниках день и ночь гундосят мантру "Возвращай-ка Алясочку взад".Еще более проницательные аналитики, которые когда-то прочитали умное слово "нумерология", сфокусировались на дате встречи — 15 августа. Оказалось, что в календаре нет более могущественной даты, которую не просто так продавили коварные русские. В этот день случилось все более-менее значимое в истории: и объявление императором Хирохито капитуляции Японии в 1945 году, и обретение Индией независимости в 1947 году, и выход США из вьетнамской войны в 1973 году, и основание Ордена иезуитов в 1534 году, и, конечно, день ослепления византийской императрицей Ириной своего сына-соправителя Константина VI. Все сходится: и ослепление Путиным Трампа, и выход США из военного конфликта, и капитуляция Украины, и получение орденов, и независимость ЕС от российского газа.Впрочем, если немного оторваться от благовонных палочек и хрустальных шаров, Аляска как место встречи просто удобнее других. Как сказал помощник президента Юрий Ушаков, место "достаточно логичное — просто перелететь через Берингов пролив".Гораздо символичнее факт, что это будет первый визит российского руководителя на американскую землю с 2007 года (не считая участия в мероприятиях ООН). Несмотря на неистовую кампанию русофобской коалиции по демонизации Путина и вколачиванию клиньев между ним и американским коллегой, Трамп вчера заявил, что приглашение Путина в Америку — это "проявление уважения", отчего в Киеве и некоторых европейских столицах срочно потребовался лоперамид.Хотя и в России, и за рубежом резко вспыхнули многочисленные и порой разнонаправленные надежды, судя по всему, глобальных и одномоментных прорывов ждать не стоит, и встреча будет первой из нескольких (если не многих). Как сообщил Дональд Трамп, она "будет скорее предварительной", где президент США "в течение первой пары минут поймет, возможна ли сделка по Украине".Но, несмотря на всю предварительность, ряд западных ресурсов уже начал обмер Зеленского на предмет парадного гроба с глазетом и кистями, чтобы успеть к сроку.Многие известные западные аналитики приходят к выводу, что главной жертвой переговоров станет Зеленский. По мнению экспертов, его участь предрешена, разница лишь в том, наступит развязка раньше или позже.Хотя глава киевской шайки истерит, что никаких территориальных уступок не будет, так как их запрещает Конституция Украины, никакие бумажки Зеленского не спасут. Если он хотя бы частично признает требования Путина, его повесят на первом фонарном столбе националисты, которых русская армия знатно прополола, но многие остались. Даже если будет просто намек на то, что Украина пошла на уступки под давлением США и России, оппоненты Зеленского — и старые политические соперники, и новые претенденты на послевоенную власть — быстро используют общественное недовольство, чтобы его скинуть. Полный отказ от мирной конфигурации, в свою очередь, автоматически вызовет обвинения в "препятствовании миру", что даст Трампу повод окончательно отрубить пуповину, после чего военный разгром остатков Украины будет быстрым и печальным.Турецкое издание Milliyet пишет, что "Путин еще до встречи на Аляске с Трампом добился результата, которого хотел. Он будет сидеть за столом переговоров как победитель". Американский ресурс Financial Times уверен, что "Украину, скорее всего, поставят перед фактом сделки Владимира Путина и Дональда Трампа, а позиция Киева не уступать территории является "нереалистичной". Желающих воевать до последнего украинца газета The Times предупреждает, что "у Евросоюза нет сил, чтобы поддерживать Украину и обеспечить ей выгодные условия завершения войны". Даже генсек НАТО Рютте позорно сдал назад и теперь открыто говорит о юридическом закреплении перехода части освобожденных территорий под контроль Москвы.Мы же, в свою очередь, пока закидывать шапками никого не будем. Решение конфликта на Украине — многоуровневая проблема, и далеко не факт, что наши партнеры до конца понимают количество и толщину этих уровней. Будущие переговоры падают на Успение Пресвятой Богородицы, которое издавна связывалось с милостью и примирением, и мы надеемся, что важный шаг к миру и пониманию на территории американской Аляски с русскими корнями станет успешным.

https://ria.ru/20250812/alyaska-2034713261.html

https://ria.ru/20250812/alyaska-2034710018.html

https://ria.ru/20250812/alyaska-2034702351.html

https://ria.ru/20250811/rossija-2034676641.html

аляска

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, аляска, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, джон болтон, русская православная церковь, евросоюз, оон