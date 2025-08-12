https://ria.ru/20250812/telegram-2034841497.html

Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг

павел дуров

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера. "Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство", - говорится в сообщении мессенджера при попытке открыть Telegram-канал. Ране основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей. По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров. Доксинг - поиск или публикация конфиденциальной информации о человеке без согласия.

Наталья Макарова

