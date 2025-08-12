https://ria.ru/20250812/telegram-2034841497.html
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг - РИА Новости, 12.08.2025
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг
Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:43:00+03:00
2025-08-12T16:43:00+03:00
2025-08-12T16:50:00+03:00
павел дуров
telegram
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/15/1520581504_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_c206701e296bc58a7bab7a89468813dc.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера. "Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство", - говорится в сообщении мессенджера при попытке открыть Telegram-канал. Ране основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что Telegram начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей. По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров. Доксинг - поиск или публикация конфиденциальной информации о человеке без согласия.
https://ria.ru/20250805/telegram--2033374382.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152058/15/1520581504_359:0:4135:2832_1920x0_80_0_0_f8338ab60cf981363767ddcb445938ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, telegram, технологии
Павел Дуров, Telegram, Технологии
Telegram заблокировал канал BlackMirror за доксинг
Telegram заблокировал русский канал BlackMirror за доксинг и вымогательство
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Telegram заблокировал русскоязычный канал BlackMirror за доксинг и вымогательство, свидетельствует сообщение мессенджера.
«
"Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство", - говорится в сообщении мессенджера при попытке открыть Telegram-канал.
Ране основатель мессенджера Павел Дуров
в своем Telegram-канале сообщил, что Telegram
начал блокировать каналы, публикующие личную информацию, после сообщений о шантаже от пользователей.
По его словам, блокировка по такой причине означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства, что администраторы каналов публиковали дискредитирующую информацию, а затем удаляли ее в обмен на оплату от жертв. Некоторые администраторы были пойманы на продаже "защитных блоков" - платы за то, чтобы информацию о жертве не распространяли, добавил Дуров.
Доксинг - поиск или публикация конфиденциальной информации о человеке без согласия.