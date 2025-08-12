https://ria.ru/20250812/svo-2034762664.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 365 боевиков в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли свыше 365 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 12.08.2025

ВСУ за сутки потеряли свыше 365 боевиков в зоне действий "Центра"

Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T12:08:00+03:00

2025-08-12T12:08:00+03:00

2025-08-12T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

красный лиман

донецкая народная республика

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 365 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Красный Лиман, Димитров, Муравка, Дачное, Суворово, Родинское, Удачное, Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Филия в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250812/uzel-2034760715.html

красный лиман

донецкая народная республика

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красный лиман, донецкая народная республика, днепропетровская область