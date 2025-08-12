https://ria.ru/20250812/svo-2034762664.html
ВСУ за сутки потеряли свыше 365 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли свыше 365 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 12.08.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 365 боевиков в зоне действий "Центра"
Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской... РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российская группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 365 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Красный Лиман, Димитров, Муравка, Дачное, Суворово, Родинское, Удачное, Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Филия в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли свыше 365 боевиков в зоне действий "Центра"
