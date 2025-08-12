https://ria.ru/20250812/sud-2034862017.html
Новгородский суд взыскал с водителя электросамоката 360 тысяч рублей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Суд оштрафовал несовершеннолетнего водителя электросамоката, врезавшегося в джип, на более чем 360 тысяч рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Новгородской области. "Суд пришел к выводу о том, что в данном спорном случае надлежащим ответчиком по делу является исключительно водитель электросамоката. <...> Решением суда вышеназванный иск о возмещении материального ущерба удовлетворен частично. С ответчика в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 361 900 рублей, расходы по составлению экспертного заключения в сумме 4000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины", — говорится в заявлении. Вечером 30 июня 2024 года на Юрьевском шоссе в Великом Новгороде пьяный несовершеннолетний на электросамокате выехал на проезжую часть и столкнулся с джипом. Автомобиль получил механические повреждения. По правилам ОСАГО на момент совершения ДТП самокат не был застрахован. Его арендовали у компании Whoosh, которую также привыкли к участию в деле в качестве ответчика. Представитель ответчика исковые требования не признал.Решение суда не вступило в законную силу.
