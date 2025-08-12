https://ria.ru/20250812/ssha-2034864200.html

В конгрессе США заявили, что устали от войны на Украине

В конгрессе США заявили, что устали от войны на Украине - РИА Новости, 12.08.2025

В конгрессе США заявили, что устали от войны на Украине

Большинство граждан Соединенных Штатов и значительное число законодателей не хотят тратить миллиарды долларов на украинский конфликт, который не отвечает... РИА Новости, 12.08.2025

ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Большинство граждан Соединенных Штатов и значительное число законодателей не хотят тратить миллиарды долларов на украинский конфликт, который не отвечает интересам США, сказал РИА Новости член палаты представителей от штата Аризона республиканец Пол Госар. "Как и президент (США Дональд) Трамп, большинство американцев и растущее число членов конгресса устали от войны между Украиной и Россией и от того, что приходится платить миллиарды долларов за войну, в которой Соединённые Штаты не заинтересованы. После трёх лет бессмысленных убийств единственным выходом является мир между обеими сторонами. Эту ужасную войну уже давно пора заканчивать", - сказал Госар. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

