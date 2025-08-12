https://ria.ru/20250812/ssha-2034705736.html

"Просто глупо": в США рассказали, как Трамп наказал Зеленского

2025-08-12T05:11:00+03:00

в мире

сша

россия

аляска

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского не пригласили на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за его высказываний по вопросу обмена территорий, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Когда он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске (На саммит — Прим. Ред.)", —сказал он.По словам эксперта, глава киевского режима больше не может оценивать ситуацию рационально, продолжая высказывать тезисы, противоречащие позиции президента США."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) говорит с Трампом так, словно их страны равны, пытается давить и быть жестким, но это просто глупо. Это не подействует", — пояснил Дэвис.Вчера президент США Дональд Трамп высказал недовольства словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями. Он также не подтвердил, что Зеленского пригласят на встречу с Путиным.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.

сша

россия

аляска

2025

