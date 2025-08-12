Рейтинг@Mail.ru
"Просто глупо": в США рассказали, как Трамп наказал Зеленского - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/ssha-2034705736.html
"Просто глупо": в США рассказали, как Трамп наказал Зеленского
"Просто глупо": в США рассказали, как Трамп наказал Зеленского - РИА Новости, 12.08.2025
"Просто глупо": в США рассказали, как Трамп наказал Зеленского
Владимира Зеленского не пригласили на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за его высказываний по вопросу обмена... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T05:11:00+03:00
2025-08-12T05:11:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004556518_78:408:2994:2048_1920x0_80_0_0_9667357f533d4a511bafa16936bfc61f.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского не пригласили на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за его высказываний по вопросу обмена территорий, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Когда он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске (На саммит — Прим. Ред.)", —сказал он.По словам эксперта, глава киевского режима больше не может оценивать ситуацию рационально, продолжая высказывать тезисы, противоречащие позиции президента США."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) говорит с Трампом так, словно их страны равны, пытается давить и быть жестким, но это просто глупо. Это не подействует", — пояснил Дэвис.Вчера президент США Дональд Трамп высказал недовольства словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями. Он также не подтвердил, что Зеленского пригласят на встречу с Путиным.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
https://ria.ru/20250812/tramp-2034703083.html
https://ria.ru/20250812/tramp-2034700647.html
https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034698205.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004556518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3090a18057bca5dd7f04652ec8e4e4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Просто глупо": в США рассказали, как Трамп наказал Зеленского

Дэвис: Зеленского не пустили на саммит на Аляске из-за позиции по территориям

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Владимира Зеленского не пригласили на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за его высказываний по вопросу обмена территорий, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Когда он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске (На саммит — Прим. Ред.)", —сказал он.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 11 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Она победила": Трамп сделал заявление о России
04:13
По словам эксперта, глава киевского режима больше не может оценивать ситуацию рационально, продолжая высказывать тезисы, противоречащие позиции президента США.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) говорит с Трампом так, словно их страны равны, пытается давить и быть жестким, но это просто глупо. Это не подействует", — пояснил Дэвис.
Вчера президент США Дональд Трамп высказал недовольства словами Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями. Он также не подтвердил, что Зеленского пригласят на встречу с Путиным.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Британии объяснили слова Трампа о поездке в Россию
03:24
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский после заявления Трампа
02:28
 
В миреСШАРоссияАляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала