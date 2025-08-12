Солнце выбросило новый гигантский протуберанец
Солнце после двухнедельного перерыва выбросило новый гигантский протуберанец
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Новый гигантский протуберанец был выброшен Солнцем в ночь на 12 августа после двух недель без таких событий, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце после примерно двухнедельного перерыва возобновились выбросы гигантских протуберанцев. Последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две таких структуры. Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца, был зарегистрирован новый крупный объект. Время наблюдения - между 21 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что в целом у протуберанцев, которые могут происходить почти в любой точке Солнца, меньше вероятность долететь до Земли, чем у вспышек, которые никогда не случаются у солнечных полюсов. Кроме того, даже в тех случаях, когда это случается, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась Земля.
"В данном случае гигантское солнечное волокно также улетело явно в сторону. В то же время протуберанцы бьют "хотя и редко, но метко". В случае попадания по планете именно они вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз крупный протуберанец попадал в Землю в начале июня, вызвав тогда магнитную бурю уровня G4 (предпоследний уровень по 5-балльной шкале)", - рассказали в Лаборатории.
Учёные подчеркнули, что на неделе возможны новые события такого рода.
