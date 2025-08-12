Рейтинг@Mail.ru
Солнце выбросило новый гигантский протуберанец
17:07 12.08.2025
Солнце выбросило новый гигантский протуберанец
Новый гигантский протуберанец был выброшен Солнцем в ночь на 12 августа после двух недель без таких событий, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:07:00+03:00
2025-08-12T17:07:00+03:00
наука
земля
российская академия наук
космос - риа наука
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Новый гигантский протуберанец был выброшен Солнцем в ночь на 12 августа после двух недель без таких событий, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце после примерно двухнедельного перерыва возобновились выбросы гигантских протуберанцев. Последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две таких структуры. Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца, был зарегистрирован новый крупный объект. Время наблюдения - между 21 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что в целом у протуберанцев, которые могут происходить почти в любой точке Солнца, меньше вероятность долететь до Земли, чем у вспышек, которые никогда не случаются у солнечных полюсов. Кроме того, даже в тех случаях, когда это случается, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась Земля. "В данном случае гигантское солнечное волокно также улетело явно в сторону. В то же время протуберанцы бьют "хотя и редко, но метко". В случае попадания по планете именно они вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз крупный протуберанец попадал в Землю в начале июня, вызвав тогда магнитную бурю уровня G4 (предпоследний уровень по 5-балльной шкале)", - рассказали в Лаборатории. Учёные подчеркнули, что на неделе возможны новые события такого рода.
земля
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Наука, Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
Солнце выбросило новый гигантский протуберанец

Солнце после двухнедельного перерыва выбросило новый гигантский протуберанец

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Новый гигантский протуберанец был выброшен Солнцем в ночь на 12 августа после двух недель без таких событий, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце после примерно двухнедельного перерыва возобновились выбросы гигантских протуберанцев. Последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две таких структуры. Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца, был зарегистрирован новый крупный объект. Время наблюдения - между 21 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
На Солнце произошел взрывной выброс плазмы
10 августа, 23:13
Отмечается, что в целом у протуберанцев, которые могут происходить почти в любой точке Солнца, меньше вероятность долететь до Земли, чем у вспышек, которые никогда не случаются у солнечных полюсов. Кроме того, даже в тех случаях, когда это случается, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась Земля.
"В данном случае гигантское солнечное волокно также улетело явно в сторону. В то же время протуберанцы бьют "хотя и редко, но метко". В случае попадания по планете именно они вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз крупный протуберанец попадал в Землю в начале июня, вызвав тогда магнитную бурю уровня G4 (предпоследний уровень по 5-балльной шкале)", - рассказали в Лаборатории.
Учёные подчеркнули, что на неделе возможны новые события такого рода.
Вспышки на Солнце. 8 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
На Солнце произошла еще одна вспышка
8 августа, 08:27
 
