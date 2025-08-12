https://ria.ru/20250812/solntse-2034846124.html

Солнце выбросило новый гигантский протуберанец

Солнце выбросило новый гигантский протуберанец - РИА Новости, 12.08.2025

Солнце выбросило новый гигантский протуберанец

Новый гигантский протуберанец был выброшен Солнцем в ночь на 12 августа после двух недель без таких событий, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T17:07:00+03:00

2025-08-12T17:07:00+03:00

2025-08-12T17:07:00+03:00

наука

земля

российская академия наук

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034845558_0:0:760:427_1920x0_80_0_0_fe218b7667ff03453b90413b2437aa0e.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Новый гигантский протуберанец был выброшен Солнцем в ночь на 12 августа после двух недель без таких событий, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце после примерно двухнедельного перерыва возобновились выбросы гигантских протуберанцев. Последний раз о крупном событии такого рода сообщалось 31 июля, когда с восточного края Солнца в космос подряд было выброшено две таких структуры. Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца, был зарегистрирован новый крупный объект. Время наблюдения - между 21 и 24 часами по московскому времени", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что в целом у протуберанцев, которые могут происходить почти в любой точке Солнца, меньше вероятность долететь до Земли, чем у вспышек, которые никогда не случаются у солнечных полюсов. Кроме того, даже в тех случаях, когда это случается, требуется дополнительное стечение обстоятельств, чтобы на пути протуберанца оказалась Земля. "В данном случае гигантское солнечное волокно также улетело явно в сторону. В то же время протуберанцы бьют "хотя и редко, но метко". В случае попадания по планете именно они вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. Последний раз крупный протуберанец попадал в Землю в начале июня, вызвав тогда магнитную бурю уровня G4 (предпоследний уровень по 5-балльной шкале)", - рассказали в Лаборатории. Учёные подчеркнули, что на неделе возможны новые события такого рода.

https://ria.ru/20250810/kosmos-2034480758.html

https://ria.ru/20250808/solntse-2034071507.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, российская академия наук, космос - риа наука