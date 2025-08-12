Рейтинг@Mail.ru
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 12.08.2025 (обновлено: 20:51 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/sammit-2034887841.html
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом - РИА Новости, 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы: РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T20:14:00+03:00
2025-08-12T20:51:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
юрий ушаков
владимир зеленский
сша
аляска
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:164:2860:1773_1920x0_80_0_0_d3fbd1ed762179b9d8fc71e459eedd8a.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html
https://ria.ru/20250812/ssha-2034884290.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, юрий ушаков, владимир зеленский, сша, аляска, россия, в мире
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, США, Аляска, Россия, В мире

Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы:
  • для Трампа честь принять Путина на американской земле;
  • лидеры встретятся один на один;
  • Белый дом не исключил возможность визита американского лидера в Россию в будущем;
  • встреча будет сосредоточена на украинском конфликте;
  • саммит будет двусторонним, без третьей стороны;
  • Трамп заинтересован в обсуждении с Россией вопросов, не касающихся этого конфликта;
  • Трамп надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины;
  • в Белом доме отказались отвечать на вопрос об "обмене территориями" между Москвой и Киевом: Трамп обсудит это с Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп и Путин зададут Европе всего один вопрос
Вчера, 08:00

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Лавров обсудил с Рубио подготовку к встрече Путина и Трампа
Вчера, 19:43
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеВладимир ПутинЮрий УшаковВладимир ЗеленскийСШААляскаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала