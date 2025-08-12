Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы:
- для Трампа честь принять Путина на американской земле;
- лидеры встретятся один на один;
- Белый дом не исключил возможность визита американского лидера в Россию в будущем;
- встреча будет сосредоточена на украинском конфликте;
- саммит будет двусторонним, без третьей стороны;
- Трамп заинтересован в обсуждении с Россией вопросов, не касающихся этого конфликта;
- Трамп надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины;
- в Белом доме отказались отвечать на вопрос об "обмене территориями" между Москвой и Киевом: Трамп обсудит это с Путиным.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.