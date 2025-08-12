https://ria.ru/20250812/sammit-2034887841.html

Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом

Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом - РИА Новости, 12.08.2025

Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, сообщил Белый дом

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы: РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T20:14:00+03:00

2025-08-12T20:14:00+03:00

2025-08-12T20:51:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

юрий ушаков

владимир зеленский

сша

аляска

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:164:2860:1773_1920x0_80_0_0_d3fbd1ed762179b9d8fc71e459eedd8a.jpg

ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250812/vopros-2034660352.html

https://ria.ru/20250812/ssha-2034884290.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, юрий ушаков, владимир зеленский, сша, аляска, россия, в мире