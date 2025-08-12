Рейтинг@Mail.ru
В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:29 12.08.2025 (обновлено: 01:49 13.08.2025)
https://ria.ru/20250812/sammit-2034882821.html
В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске
В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025
В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске
Британские чиновники настоятельно порекомендовали политикам из стран ЕС, в особенности президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-12T19:29:00+03:00
2025-08-13T01:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
аляска
россия
эммануэль макрон
дональд трамп
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6b16cd90718aa47f48934071f19c109.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Британские чиновники настоятельно порекомендовали политикам из стран ЕС, в особенности президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не высказываться публично и не выдвигать каких-либо требований перед встречей президентов России и США на Аляске, сообщает Telegraph."Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить "неполезную публичную полемику" в преддверии мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", — говорится в материале.Как утверждает издание, многие действия европейцев "могут разозлить США и лично Трампа, если они продолжат ставить условия и рисовать красные линии".Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250812/alyaska-2034863465.html
https://ria.ru/20250812/ukraina-2034865266.html
сша
аляска
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628045_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_044662af09dda9984e250e7447f66333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, украина, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Аляска, Россия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Евросоюз, Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске

Telegraph: Британия призвала Мерца и Макрона не комментировать саммит на Аляске

© Getty Images / NurPhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Getty Images / NurPhoto
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Британские чиновники настоятельно порекомендовали политикам из стран ЕС, в особенности президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не высказываться публично и не выдвигать каких-либо требований перед встречей президентов России и США на Аляске, сообщает Telegraph.
"Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить "неполезную публичную полемику" в преддверии мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", — говорится в материале.
Во время встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в президентском дворце в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Мир рушится" На Западе жестко высказались о саммите на Аляске
Вчера, 17:54
Как утверждает издание, многие действия европейцев "могут разозлить США и лично Трампа, если они продолжат ставить условия и рисовать красные линии".

Саммит России и США

В ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Европа проведет отдельный разговор с Зеленским, пишет WP
Вчера, 18:03
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШААляскаРоссияЭммануэль МакронДональд ТрампФридрих МерцЕвросоюзУкраинаВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала