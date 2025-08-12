https://ria.ru/20250812/sammit-2034882821.html

В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске

В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске - РИА Новости, 13.08.2025

В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске

Британские чиновники настоятельно порекомендовали политикам из стран ЕС, в особенности президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-12T19:29:00+03:00

2025-08-12T19:29:00+03:00

2025-08-13T01:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

аляска

россия

эммануэль макрон

дональд трамп

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034628045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6b16cd90718aa47f48934071f19c109.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Британские чиновники настоятельно порекомендовали политикам из стран ЕС, в особенности президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не высказываться публично и не выдвигать каких-либо требований перед встречей президентов России и США на Аляске, сообщает Telegraph."Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить "неполезную публичную полемику" в преддверии мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", — говорится в материале.Как утверждает издание, многие действия европейцев "могут разозлить США и лично Трампа, если они продолжат ставить условия и рисовать красные линии".Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250812/alyaska-2034863465.html

https://ria.ru/20250812/ukraina-2034865266.html

сша

аляска

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аляска, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, фридрих мерц, евросоюз, украина, встреча путина и трампа на аляске