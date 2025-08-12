https://ria.ru/20250812/sammit-2034882821.html
В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске
2025-08-12T19:29:00+03:00
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Британские чиновники настоятельно порекомендовали политикам из стран ЕС, в особенности президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не высказываться публично и не выдвигать каких-либо требований перед встречей президентов России и США на Аляске, сообщает Telegraph."Британские чиновники призвали лидеров Евросоюза прекратить "неполезную публичную полемику" в преддверии мирных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным", — говорится в материале.Как утверждает издание, многие действия европейцев "могут разозлить США и лично Трампа, если они продолжат ставить условия и рисовать красные линии".Саммит России и СШАВ ночь на субботу Кремль и Белый дом сообщили о подготовке к встрече президентов России и США на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования украинского конфликта.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
В Британии сообщили о секретном указании Макрону перед саммитом на Аляске
