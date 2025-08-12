https://ria.ru/20250812/sammit-2034708711.html

Сеул подтвердил дату саммита лидеров Южной Кореи и США

Сеул подтвердил дату саммита лидеров Южной Кореи и США - РИА Новости, 12.08.2025

Сеул подтвердил дату саммита лидеров Южной Кореи и США

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп проведут свой первый саммит в Вашингтоне 25 августа, они обсудят вопросы безопасности и... РИА Новости, 12.08.2025

СЕУЛ, 12 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп проведут свой первый саммит в Вашингтоне 25 августа, они обсудят вопросы безопасности и сотрудничества в передовых отраслях, подтвердили во вторник в администрации южнокорейского президента. Это подтвердила журналистам во вторник пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон. По ее словам, Ли Чжэ Мён отправится с визитом в США с 24 по 26 августа, саммит пройдет в Белом доме. Это первый визит в США южнокорейского президента с момента вступления в должность в начале июня. "Лидеры двух стран планируют обсудить пути превращения южнокорейско-американского альянса в ориентированный на будущее всеобъемлющий стратегический альянс в ответ на меняющуюся международную обстановку в области безопасности и экономики", - заявила Кан Ю Чжон. Ожидается, что лидеры также обсудят промышленное сотрудничество в полупроводниковом, аккумуляторном и судостроительном секторах на основе торгового соглашения, заключенного двумя странами ранее в этом месяце, добавила пресс-секретарь. Как писало ранее агентство Ренхап, на повестке саммита ожидается обсуждение конкретных положений достигнутой договоренности по тарифам между США и Южной Кореей, а также вопросы безопасности, включая увеличение оборонных расходов и возможные изменения в роли американских войск, размещённых в Южной Корее. Эти темы рассматриваются в контексте более широкой инициативы по "модернизации корейско-американского альянса". А по данным источников газеты "Чунан-Ильбо", во время саммита с Трампом Ли Чжэ Мён представит инвестиционные планы, которые включают как существующие, так и новые инвестиции в США со стороны крупных частных конгломератов Южной Кореи.

