Рейтинг@Mail.ru
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 12.08.2025 (обновлено: 16:19 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/rogov-2034831632.html
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов - РИА Новости, 12.08.2025
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов
В окружении Владимира Зеленского царит атмосфера страха за политическое будущее в связи с предстоящей встречей на Аляске президентов России и США Владимира... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:14:00+03:00
2025-08-12T16:19:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского царит атмосфера страха за политическое будущее в связи с предстоящей встречей на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "В окружении Зеленского царит атмосфера страха. Зеленский и его свора боятся, что по итогам переговоров их спишут со счетов и укажут на выход, оставив один на один с возненавидевшим их народом постукраинского пространства, который они последние годы системно уничтожали", - сказал Рогов. По его словам, режим Зеленского противится любым уступкам и затягивает мирное разрешение украинского конфликта, чтобы иметь повод как можно дольше цепляться за власть. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250812/preduprezhdenie-2034796397.html
https://ria.ru/20250812/orban-2034801224.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ace354720fd160043df7cf938f8793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов

Рогов: Зеленский боится за политическое будущее в связи с встречей РФ и США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского царит атмосфера страха за политическое будущее в связи с предстоящей встречей на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
14:14
"В окружении Зеленского царит атмосфера страха. Зеленский и его свора боятся, что по итогам переговоров их спишут со счетов и укажут на выход, оставив один на один с возненавидевшим их народом постукраинского пространства, который они последние годы системно уничтожали", - сказал Рогов.
По его словам, режим Зеленского противится любым уступкам и затягивает мирное разрешение украинского конфликта, чтобы иметь повод как можно дольше цепляться за власть.
Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
"Жалкие": Орбан резко отреагировал на заявление лидеров ЕС по Украине
14:38
 
В миреРоссияАляскаСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала