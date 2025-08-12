https://ria.ru/20250812/rogov-2034831632.html
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов - РИА Новости, 12.08.2025
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов
В окружении Владимира Зеленского царит атмосфера страха за политическое будущее в связи с предстоящей встречей на Аляске президентов России и США Владимира... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T16:14:00+03:00
2025-08-12T16:14:00+03:00
2025-08-12T16:19:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского царит атмосфера страха за политическое будущее в связи с предстоящей встречей на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "В окружении Зеленского царит атмосфера страха. Зеленский и его свора боятся, что по итогам переговоров их спишут со счетов и укажут на выход, оставив один на один с возненавидевшим их народом постукраинского пространства, который они последние годы системно уничтожали", - сказал Рогов. По его словам, режим Зеленского противится любым уступкам и затягивает мирное разрешение украинского конфликта, чтобы иметь повод как можно дольше цепляться за власть. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250812/preduprezhdenie-2034796397.html
https://ria.ru/20250812/orban-2034801224.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ace354720fd160043df7cf938f8793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов
Рогов: Зеленский боится за политическое будущее в связи с встречей РФ и США