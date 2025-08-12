https://ria.ru/20250812/rogov-2034831632.html

Зеленский боится итогов предстоящего саммита на Аляске, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского царит атмосфера страха за политическое будущее в связи с предстоящей встречей на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне. "В окружении Зеленского царит атмосфера страха. Зеленский и его свора боятся, что по итогам переговоров их спишут со счетов и укажут на выход, оставив один на один с возненавидевшим их народом постукраинского пространства, который они последние годы системно уничтожали", - сказал Рогов. По его словам, режим Зеленского противится любым уступкам и затягивает мирное разрешение украинского конфликта, чтобы иметь повод как можно дольше цепляться за власть. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

