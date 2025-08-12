https://ria.ru/20250812/rada-2034726753.html
В Раде призвали Киев вернуться из иллюзий в реальность
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинским властям и парламентариям пора отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении конфликта. "Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева. Как утверждает депутат, украинское общество должно быть готово к "тяжелым, но очень нужным решениям" в ходе переговорного процесса. Ранее Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к тяжелым компромиссам. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
