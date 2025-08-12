https://ria.ru/20250812/rada-2034726753.html

В Раде призвали Киев вернуться из иллюзий в реальность

В Раде призвали Киев вернуться из иллюзий в реальность - РИА Новости, 12.08.2025

В Раде призвали Киев вернуться из иллюзий в реальность

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинским властям и парламентариям пора отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T09:32:00+03:00

2025-08-12T09:32:00+03:00

2025-08-12T09:32:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

даниил гетманцев

дональд трамп

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинским властям и парламентариям пора отказаться от иллюзий и ответить на запрос общества о завершении конфликта. "Задача власти, народных депутатов, украинских политиков и общественных деятелей – ответить на запрос общества о завершении войны, вернувшись из иллюзий в реальность", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гетманцева. Как утверждает депутат, украинское общество должно быть готово к "тяжелым, но очень нужным решениям" в ходе переговорного процесса. Ранее Гетманцев призвал граждан Украины не ждать от намеченных переговоров об урегулировании конфликта выхода на границы 1991 года и готовиться к тяжелым компромиссам. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034719581.html

https://ria.ru/20250812/ssha-2034721660.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, даниил гетманцев, дональд трамп, верховная рада украины, встреча путина и трампа на аляске