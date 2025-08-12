https://ria.ru/20250812/putin-2034893691.html

"Не станет главной". На Западе высказались о встрече Путина и Трампа

"Не станет главной". На Западе высказались о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 12.08.2025

"Не станет главной". На Западе высказались о встрече Путина и Трампа

на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, пишет Telegraph. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Тема конфликта на Украине не станет главным пунктом на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, пишет Telegraph."Украина, очевидно, будет в повестке дня саммита в Анкоридже, но, возможно, даже не станет главной темой. Вместо этого два лидера могли бы найти точки соприкосновения в вопросах контроля над вооружениями и ядерной безопасности. Еще одним позитивным шагом стало бы разделение минеральных богатств Арктики", — говорится в публикации.Как утверждает издание, Трамп изо всех сил старался снизить ожидания по решению вопроса прекращения огня на Украине, назвав саммит на Аляске лишь "пробной встречей".Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Путина и Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов, добавил он, комментируя выбор площадки для переговоров.Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с президентом России.В Белом доме сообщили, что президент США также заинтересован в переговорах с Россией по вопросам за пределами урегулирования конфликта на Украине.

2025

Новости

