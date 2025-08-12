Марочко заявил об уничтожении замаскированного пункта ВСУ около Волчанска
Марочко: ВС РФ уничтожили замаскированный пункт дислокации ВСУ около Волчанска
Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 12 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации, технику, склад боеприпасов, пехоту и пункт управления ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Юго-западнее населенного пункта Волчанск - в районе Синельниково - средства объективного контроля ВС РФ выявили место размещения одного из подразделений вооруженных формирований Украины, которое в лесном массиве урочища Татарское замаскировало вооружение, военную технику и места для проживания. В ходе артналета нашей артиллерией уничтожены пикап, три единицы бронетехники, полевой склад боеприпасов, пункт управления и станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Также ликвидировано до взвода личного состава боевиков", - рассказал, эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Волчанск - один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги - в приграничье к северу от Купянска, при этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и почти изолированы. Едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.
