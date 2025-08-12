https://ria.ru/20250812/pulkovo-2034732901.html
Два рейса из Петербурга в Калининград вернутся в "Пулково"
Два рейса из Петербурга в Калининград вернутся в "Пулково" - РИА Новости, 12.08.2025
Два рейса из Петербурга в Калининград вернутся в "Пулково"
Два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Два рейса в Калининград возвращаются в "Пулково" из-за непогоды по маршруту следования", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что эта ситуация не является неординарной. Самолеты отправятся по маршруту после того, как уйдет грозовой фронт.
