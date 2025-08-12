https://ria.ru/20250812/priamure-2034745258.html

В Приамурье проверяют информацию об избиении мальчика подростками

В Приамурье проверяют информацию об избиении мальчика подростками - РИА Новости, 12.08.2025

В Приамурье проверяют информацию об избиении мальчика подростками

Следователи проверяют информацию об избиении 9-летнего мальчика подростками 11 и 12 лет на берегу реки в Шимановске Амурской области, сообщает СУСК Приамурья.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг – РИА Новости. Следователи проверяют информацию об избиении 9-летнего мальчика подростками 11 и 12 лет на берегу реки в Шимановске Амурской области, сообщает СУСК Приамурья. В соцсетях региона распространилось видео, на котором несколько мальчиков бьют одного, в том числе по голове и лицу, и требуют вернуть деньги - 250 рублей. "В средствах массовой информации в сети интернет опубликована видеозапись, на которой видно, как группа несовершеннолетних причиняет телесные повреждения своему сверстнику. Следствием личности всех установлены: потерпевшему девять лет, остальные фигуранты также являются малолетними, их возраст не превышает 12 лет. Противоправные действия совершены 11 августа на берегу реки в городе Шимановске Амурской области", - говорится в сообщении. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве. Свою проверку организовала и прокуратура области. По данным ведомства, избивали 9-летнего мальчика двое подростков, пока третий снимал происходящее на видео. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

