ЮАР готовит меры для защиты промышленности в ответ на пошлины США
ЮАР готовит меры для защиты промышленности в ответ на пошлины США
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство ЮАР готовит меры для защиты промышленности и поддержки экспорта в ответ на вступление в силу решения о 30-процентных торговых пошлинах США в отношении южноафриканских товаров, сообщается в совместном заявлении министра торговли и министра сельского хозяйства. "Этот шаг будет включать рассмотрение и обоснованное применение антидемпинговых, компенсационных и специальных мер в целях защиты отечественной промышленности, которая может пострадать от необходимости искать новые рынки", - заявил министр торговли Паркс Тау. Он пояснил, что ЮАР в качестве перспективных рынков рассматривает Японию, Вьетнам, Таиланд и Индию, а также Ближний Восток. Эти страны и регионы были названы в числе наиболее привлекательных, учитывая растущий спрос на южноафриканские товары, а также уже ведущиеся переговоры о более благоприятных условиях торговли. "Мы интересуемся данными рынками, поскольку наблюдаем здесь растущий спрос и расположение к товарам из ЮАР и уже находимся в процессе переговоров. В приоритете не только показатели взаимной торговли, но и возможности сохранения рабочих мест", - пояснил министр торговли. Помимо этого, в целях достижения экономической устойчивости на региональном уровне ЮАР намерена укреплять отношения в рамках Африканской зоны свободной торговли. В целях поддержки экспорта правительство ЮАР планирует использовать единую платформу доступа на рынки, позволяющую частному и государственному секторам ЮАР находить местных поставщиков. Это позволит переориентировать часть поставок на внутренние рынки на время поиска новых зарубежных партнеров. Министр торговли в заявлении также обозначил меры поддержки экспортных отраслей. Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались уже 23 южноафриканских компании: ожидается, что в ближайшее время таких компаний будет 77. Разрабатывается программа поддержки экспорта и конкурентной среды (ESCP), призванная в краткосрочном и среднесрочном периоде закрывать технологические потребности ориентированных на экспорт компаний. К концу недели правительство опубликует проект поправки к закону от конкуренции, принятие которой должно позволить экспортёрам координировать действия и обмениваться информацией о рынках. Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа.
