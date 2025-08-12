ЮАР готовит меры для защиты промышленности в ответ на пошлины США

Рейтинг@Mail.ru
13:57 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/poshliny-2034792788.html
2025-08-12T13:57:00+03:00
2025-08-12T13:57:00+03:00
юар
сша
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство ЮАР готовит меры для защиты промышленности и поддержки экспорта в ответ на вступление в силу решения о 30-процентных торговых пошлинах США в отношении южноафриканских товаров, сообщается в совместном заявлении министра торговли и министра сельского хозяйства. "Этот шаг будет включать рассмотрение и обоснованное применение антидемпинговых, компенсационных и специальных мер в целях защиты отечественной промышленности, которая может пострадать от необходимости искать новые рынки", - заявил министр торговли Паркс Тау. Он пояснил, что ЮАР в качестве перспективных рынков рассматривает Японию, Вьетнам, Таиланд и Индию, а также Ближний Восток. Эти страны и регионы были названы в числе наиболее привлекательных, учитывая растущий спрос на южноафриканские товары, а также уже ведущиеся переговоры о более благоприятных условиях торговли. "Мы интересуемся данными рынками, поскольку наблюдаем здесь растущий спрос и расположение к товарам из ЮАР и уже находимся в процессе переговоров. В приоритете не только показатели взаимной торговли, но и возможности сохранения рабочих мест", - пояснил министр торговли. Помимо этого, в целях достижения экономической устойчивости на региональном уровне ЮАР намерена укреплять отношения в рамках Африканской зоны свободной торговли. В целях поддержки экспорта правительство ЮАР планирует использовать единую платформу доступа на рынки, позволяющую частному и государственному секторам ЮАР находить местных поставщиков. Это позволит переориентировать часть поставок на внутренние рынки на время поиска новых зарубежных партнеров. Министр торговли в заявлении также обозначил меры поддержки экспортных отраслей. Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались уже 23 южноафриканских компании: ожидается, что в ближайшее время таких компаний будет 77. Разрабатывается программа поддержки экспорта и конкурентной среды (ESCP), призванная в краткосрочном и среднесрочном периоде закрывать технологические потребности ориентированных на экспорт компаний. К концу недели правительство опубликует проект поправки к закону от конкуренции, принятие которой должно позволить экспортёрам координировать действия и обмениваться информацией о рынках. Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа.
юар
сша
юар, сша
ЮАР, США
© Pixabay / Pixabay / Sharon AngВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Pixabay / Pixabay / Sharon Ang
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство ЮАР готовит меры для защиты промышленности и поддержки экспорта в ответ на вступление в силу решения о 30-процентных торговых пошлинах США в отношении южноафриканских товаров, сообщается в совместном заявлении министра торговли и министра сельского хозяйства.
"Этот шаг будет включать рассмотрение и обоснованное применение антидемпинговых, компенсационных и специальных мер в целях защиты отечественной промышленности, которая может пострадать от необходимости искать новые рынки", - заявил министр торговли Паркс Тау.
Золото - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
США не будут облагать пошлинами ввозимое в страну золото
Вчера, 23:33
Он пояснил, что ЮАР в качестве перспективных рынков рассматривает Японию, Вьетнам, Таиланд и Индию, а также Ближний Восток. Эти страны и регионы были названы в числе наиболее привлекательных, учитывая растущий спрос на южноафриканские товары, а также уже ведущиеся переговоры о более благоприятных условиях торговли.
"Мы интересуемся данными рынками, поскольку наблюдаем здесь растущий спрос и расположение к товарам из ЮАР и уже находимся в процессе переговоров. В приоритете не только показатели взаимной торговли, но и возможности сохранения рабочих мест", - пояснил министр торговли.
Помимо этого, в целях достижения экономической устойчивости на региональном уровне ЮАР намерена укреплять отношения в рамках Африканской зоны свободной торговли.
В целях поддержки экспорта правительство ЮАР планирует использовать единую платформу доступа на рынки, позволяющую частному и государственному секторам ЮАР находить местных поставщиков. Это позволит переориентировать часть поставок на внутренние рынки на время поиска новых зарубежных партнеров.
Министр торговли в заявлении также обозначил меры поддержки экспортных отраслей. Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались уже 23 южноафриканских компании: ожидается, что в ближайшее время таких компаний будет 77. Разрабатывается программа поддержки экспорта и конкурентной среды (ESCP), призванная в краткосрочном и среднесрочном периоде закрывать технологические потребности ориентированных на экспорт компаний. К концу недели правительство опубликует проект поправки к закону от конкуренции, принятие которой должно позволить экспортёрам координировать действия и обмениваться информацией о рынках.
Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа.
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Аналитики рассказали, как пошлины США повлияют на стоимость алмазов
10:35
 
ЮАРСША
 
 
