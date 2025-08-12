https://ria.ru/20250812/poshliny-2034792788.html

ЮАР готовит меры для защиты промышленности в ответ на пошлины США

ЮАР готовит меры для защиты промышленности в ответ на пошлины США - РИА Новости, 12.08.2025

ЮАР готовит меры для защиты промышленности в ответ на пошлины США

Правительство ЮАР готовит меры для защиты промышленности и поддержки экспорта в ответ на вступление в силу решения о 30-процентных торговых пошлинах США в... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T13:57:00+03:00

2025-08-12T13:57:00+03:00

2025-08-12T13:57:00+03:00

юар

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584774272_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_1bb771ef47ce60e02f644b3cec9e9fd4.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Правительство ЮАР готовит меры для защиты промышленности и поддержки экспорта в ответ на вступление в силу решения о 30-процентных торговых пошлинах США в отношении южноафриканских товаров, сообщается в совместном заявлении министра торговли и министра сельского хозяйства. "Этот шаг будет включать рассмотрение и обоснованное применение антидемпинговых, компенсационных и специальных мер в целях защиты отечественной промышленности, которая может пострадать от необходимости искать новые рынки", - заявил министр торговли Паркс Тау. Он пояснил, что ЮАР в качестве перспективных рынков рассматривает Японию, Вьетнам, Таиланд и Индию, а также Ближний Восток. Эти страны и регионы были названы в числе наиболее привлекательных, учитывая растущий спрос на южноафриканские товары, а также уже ведущиеся переговоры о более благоприятных условиях торговли. "Мы интересуемся данными рынками, поскольку наблюдаем здесь растущий спрос и расположение к товарам из ЮАР и уже находимся в процессе переговоров. В приоритете не только показатели взаимной торговли, но и возможности сохранения рабочих мест", - пояснил министр торговли. Помимо этого, в целях достижения экономической устойчивости на региональном уровне ЮАР намерена укреплять отношения в рамках Африканской зоны свободной торговли. В целях поддержки экспорта правительство ЮАР планирует использовать единую платформу доступа на рынки, позволяющую частному и государственному секторам ЮАР находить местных поставщиков. Это позволит переориентировать часть поставок на внутренние рынки на время поиска новых зарубежных партнеров. Министр торговли в заявлении также обозначил меры поддержки экспортных отраслей. Услугами Центра поддержки экспорта воспользовались уже 23 южноафриканских компании: ожидается, что в ближайшее время таких компаний будет 77. Разрабатывается программа поддержки экспорта и конкурентной среды (ESCP), призванная в краткосрочном и среднесрочном периоде закрывать технологические потребности ориентированных на экспорт компаний. К концу недели правительство опубликует проект поправки к закону от конкуренции, принятие которой должно позволить экспортёрам координировать действия и обмениваться информацией о рынках. Ранее США направили ЮАР уведомление о повышении таможенных пошлин на южноафриканские товары с 8 августа.

https://ria.ru/20250811/ssha-2034690268.html

https://ria.ru/20250812/eksperty-2034739111.html

юар

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, сша