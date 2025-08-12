Рейтинг@Mail.ru
Самолет, летевший из Петербурга в Калининград, возвращается в Пулково - РИА Новости, 12.08.2025
10:42 12.08.2025
Самолет, летевший из Петербурга в Калининград, возвращается в Пулково
Самолет авиакомпании "Россия" рейса Петербург - Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям, подтвердил перевозчик. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T10:42:00+03:00
2025-08-12T10:42:00+03:00
санкт-петербург
калининград
пулково (аэропорт)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" рейса Петербург - Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям, подтвердил перевозчик. Ранее во вторник авиагавань сообщила РИА Новости о том, что два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неблагоприятных погодных условий. Ситуация не является неординарной, самолеты отправятся по маршруту после того, как уйдет грозовой фронт, подчеркнули там. "Самолет, выполняющий рейс FV6333 Санкт-Петербург - Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям. В настоящее время над Финским заливом грозовая облачность, обойти которую нет возможности", - сообщили в компании. Командир воздушного судна в соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов принял решение о возвращении в "Пулково".
санкт-петербург
калининград
санкт-петербург, калининград, пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Калининград, Пулково (аэропорт)
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт авиакомпании "Россия"
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолёт авиакомпании "Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" рейса Петербург - Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям, подтвердил перевозчик.
Ранее во вторник авиагавань сообщила РИА Новости о том, что два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неблагоприятных погодных условий. Ситуация не является неординарной, самолеты отправятся по маршруту после того, как уйдет грозовой фронт, подчеркнули там.
"Самолет, выполняющий рейс FV6333 Санкт-Петербург - Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям. В настоящее время над Финским заливом грозовая облачность, обойти которую нет возможности", - сообщили в компании.
Командир воздушного судна в соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов принял решение о возвращении в "Пулково".
Самолет вернулся в аэропорт Читы из-за стружки в масле
10 августа, 09:53
 
