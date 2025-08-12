https://ria.ru/20250812/peterburg-2034740055.html
Самолет, летевший из Петербурга в Калининград, возвращается в Пулково
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" рейса Петербург - Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям, подтвердил перевозчик. Ранее во вторник авиагавань сообщила РИА Новости о том, что два самолета, вылетевшие из Санкт-Петербурга в Калининград, возвращаются в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неблагоприятных погодных условий. Ситуация не является неординарной, самолеты отправятся по маршруту после того, как уйдет грозовой фронт, подчеркнули там. "Самолет, выполняющий рейс FV6333 Санкт-Петербург - Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям. В настоящее время над Финским заливом грозовая облачность, обойти которую нет возможности", - сообщили в компании. Командир воздушного судна в соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов принял решение о возвращении в "Пулково".
