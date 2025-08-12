https://ria.ru/20250812/peregovory-2034710481.html

АНКАРА, 12 авг - РИА Новости. Запад в ближайшее время начнет критиковать киевские власти за срыв договоренностей по мирному урегулированию конфликта в 2022 году в Стамбуле, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". "Не стоит ожидать, что европейские страны заявят, что война закончилась поражением (Владимира) Зеленского. Результаты чрезвычайного дипломатического и финансового давления Европы на Россию, а также масштабной поставки оружия и финансовой помощи Украине весьма деморализуют элиты европейский политики", - заявил собеседник агентства. По его словам, последствия внешней политики ЕС, особенно настойчивое стремление Украины к членству в НАТО, оказались "полным фиаско". "В ближайшие годы европейские политики, вероятно, будут критиковать киевскую администрацию за то, что она в последний момент отменила мирное соглашение, достигнутое в Стамбуле в 2022 году. Действительно, отказ от того, что могло бы считаться идеальным соглашением для Украины в свете ее нынешней ситуации, был вопиющим проявлением близорукости", - отметил Озер. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

