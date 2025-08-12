https://ria.ru/20250812/pashinyan-2034884418.html
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 12.08.2025
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями
Оппозиционная фракция армянского парламента "Армения" обвинила премьера страны Никола Пашиняна в злоупотреблении полномочиями из-за обязательств, взятых им по... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T19:47:00+03:00
2025-08-12T19:47:00+03:00
2025-08-12T19:47:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_bff6278b65595d84c74e0b8f18f9a963.jpg
ЕРЕВАН, 12 авг – РИА Новости. Оппозиционная фракция армянского парламента "Армения" обвинила премьера страны Никола Пашиняна в злоупотреблении полномочиями из-за обязательств, взятых им по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Никол Пашинян, в очередной раз злоупотребляя своими полномочиями, установленными конституцией и законами, нарушая публично-правовую ответственность, взятую на себя правительством, пытается ввести армянский народ в заблуждение ложной пропагандой мира, стремясь обеспечить сохранение своего режима", - говорится в заявлении фракции. Политсила сочла неприемлемыми и предосудительными очередные уступки, навязываемые Армении. "Подтверждаем, что можно выйти из этого порочного круга поражений, навязываемых нашему народу, восстановить наше национальное достоинство и создать прочную государственность. Всего этого можно добиться, не допустив сохранение действующего режима Армении - виновника национальной трагедии", - отмечается в заявлении. Во фракции "Армения" считают, что мир и долгосрочная стабильность, основанные на свободном самоопределении наций, требуют многостороннего согласования интересов, реального баланса сил и наличия международных гарантий. "С нашей стороны необходимо обеспечить укрепление внутренней и внешней безопасности Армении, формирование внутринациональной солидарности, укрепление национально-государственных институтов, а также привлечение внешних союзников", - заявили во фракции.
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html
https://ria.ru/20250812/karapetyan-2034841138.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eb4a479889db2b9683f1e8e36e810054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев, обсе
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, ОБСЕ
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями
Оппозиция обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями после визита в США
ЕРЕВАН, 12 авг – РИА Новости. Оппозиционная фракция армянского парламента "Армения" обвинила премьера страны Никола Пашиняна в злоупотреблении полномочиями из-за обязательств, взятых им по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.
По итогам встречи Пашиняна
с президентами США
и Азербайджана
в Вашингтоне
была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении
и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван
и Баку
подписали обращение к ОБСЕ
с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
«
"Никол Пашинян, в очередной раз злоупотребляя своими полномочиями, установленными конституцией и законами, нарушая публично-правовую ответственность, взятую на себя правительством, пытается ввести армянский народ в заблуждение ложной пропагандой мира, стремясь обеспечить сохранение своего режима", - говорится в заявлении фракции.
Политсила сочла неприемлемыми и предосудительными очередные уступки, навязываемые Армении. "Подтверждаем, что можно выйти из этого порочного круга поражений, навязываемых нашему народу, восстановить наше национальное достоинство и создать прочную государственность. Всего этого можно добиться, не допустив сохранение действующего режима Армении - виновника национальной трагедии", - отмечается в заявлении.
Во фракции "Армения" считают, что мир и долгосрочная стабильность, основанные на свободном самоопределении наций, требуют многостороннего согласования интересов, реального баланса сил и наличия международных гарантий. "С нашей стороны необходимо обеспечить укрепление внутренней и внешней безопасности Армении, формирование внутринациональной солидарности, укрепление национально-государственных институтов, а также привлечение внешних союзников", - заявили во фракции.