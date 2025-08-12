Рейтинг@Mail.ru
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/pashinyan-2034884418.html
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями - РИА Новости, 12.08.2025
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями
Оппозиционная фракция армянского парламента "Армения" обвинила премьера страны Никола Пашиняна в злоупотреблении полномочиями из-за обязательств, взятых им по... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T19:47:00+03:00
2025-08-12T19:47:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
сша
никол пашинян
дональд трамп
ильхам алиев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_bff6278b65595d84c74e0b8f18f9a963.jpg
ЕРЕВАН, 12 авг – РИА Новости. Оппозиционная фракция армянского парламента "Армения" обвинила премьера страны Никола Пашиняна в злоупотреблении полномочиями из-за обязательств, взятых им по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Никол Пашинян, в очередной раз злоупотребляя своими полномочиями, установленными конституцией и законами, нарушая публично-правовую ответственность, взятую на себя правительством, пытается ввести армянский народ в заблуждение ложной пропагандой мира, стремясь обеспечить сохранение своего режима", - говорится в заявлении фракции. Политсила сочла неприемлемыми и предосудительными очередные уступки, навязываемые Армении. "Подтверждаем, что можно выйти из этого порочного круга поражений, навязываемых нашему народу, восстановить наше национальное достоинство и создать прочную государственность. Всего этого можно добиться, не допустив сохранение действующего режима Армении - виновника национальной трагедии", - отмечается в заявлении. Во фракции "Армения" считают, что мир и долгосрочная стабильность, основанные на свободном самоопределении наций, требуют многостороннего согласования интересов, реального баланса сил и наличия международных гарантий. "С нашей стороны необходимо обеспечить укрепление внутренней и внешней безопасности Армении, формирование внутринациональной солидарности, укрепление национально-государственных институтов, а также привлечение внешних союзников", - заявили во фракции.
https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html
https://ria.ru/20250812/karapetyan-2034841138.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155364/04/1553640480_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eb4a479889db2b9683f1e8e36e810054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, сша, никол пашинян, дональд трамп, ильхам алиев, обсе
В мире, Армения, Азербайджан, США, Никол Пашинян, Дональд Трамп, Ильхам Алиев, ОБСЕ
"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями

Оппозиция обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями после визита в США

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 12 авг – РИА Новости. Оппозиционная фракция армянского парламента "Армения" обвинила премьера страны Никола Пашиняна в злоупотреблении полномочиями из-за обязательств, взятых им по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым.
По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Пашинян попал в неловкую ситуацию, заявили в Госдуме
24 июня, 13:23
«
"Никол Пашинян, в очередной раз злоупотребляя своими полномочиями, установленными конституцией и законами, нарушая публично-правовую ответственность, взятую на себя правительством, пытается ввести армянский народ в заблуждение ложной пропагандой мира, стремясь обеспечить сохранение своего режима", - говорится в заявлении фракции.
Политсила сочла неприемлемыми и предосудительными очередные уступки, навязываемые Армении. "Подтверждаем, что можно выйти из этого порочного круга поражений, навязываемых нашему народу, восстановить наше национальное достоинство и создать прочную государственность. Всего этого можно добиться, не допустив сохранение действующего режима Армении - виновника национальной трагедии", - отмечается в заявлении.
Во фракции "Армения" считают, что мир и долгосрочная стабильность, основанные на свободном самоопределении наций, требуют многостороннего согласования интересов, реального баланса сил и наличия международных гарантий. "С нашей стороны необходимо обеспечить укрепление внутренней и внешней безопасности Армении, формирование внутринациональной солидарности, укрепление национально-государственных институтов, а также привлечение внешних союзников", - заявили во фракции.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Карапетян инициировал международное разбирательство против властей Армении
Вчера, 16:37
 
В миреАрменияАзербайджанСШАНикол ПашинянДональд ТрампИльхам АлиевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала