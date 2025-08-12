https://ria.ru/20250812/pashinyan-2034884418.html

"Армения" обвинила Пашиняна в злоупотреблении полномочиями

ЕРЕВАН, 12 авг – РИА Новости. Оппозиционная фракция армянского парламента "Армения" обвинила премьера страны Никола Пашиняна в злоупотреблении полномочиями из-за обязательств, взятых им по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с лидерами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. По итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, Ереван и Баку подписали обращение к ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. "Никол Пашинян, в очередной раз злоупотребляя своими полномочиями, установленными конституцией и законами, нарушая публично-правовую ответственность, взятую на себя правительством, пытается ввести армянский народ в заблуждение ложной пропагандой мира, стремясь обеспечить сохранение своего режима", - говорится в заявлении фракции. Политсила сочла неприемлемыми и предосудительными очередные уступки, навязываемые Армении. "Подтверждаем, что можно выйти из этого порочного круга поражений, навязываемых нашему народу, восстановить наше национальное достоинство и создать прочную государственность. Всего этого можно добиться, не допустив сохранение действующего режима Армении - виновника национальной трагедии", - отмечается в заявлении. Во фракции "Армения" считают, что мир и долгосрочная стабильность, основанные на свободном самоопределении наций, требуют многостороннего согласования интересов, реального баланса сил и наличия международных гарантий. "С нашей стороны необходимо обеспечить укрепление внутренней и внешней безопасности Армении, формирование внутринациональной солидарности, укрепление национально-государственных институтов, а также привлечение внешних союзников", - заявили во фракции.

