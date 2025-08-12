Рейтинг@Mail.ru
"Через головы": Орбан сделал резкое заявление о встрече Путина и Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 12.08.2025
"Через головы": Орбан сделал резкое заявление о встрече Путина и Трампа
"Через головы": Орбан сделал резкое заявление о встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Европейские страны окажутся аутсайдерами в вопросе украинского урегулирования, если не будут вести прямые переговоры с Россией, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Я уже говорил об этом и скажу еще раз: если Европа не будет вести прямые переговоры с Россией, Москва и Вашингтон заключат сделку через наши головы", — написал он.Ранее сегодня Орбан в видеообращении в Facebook* отметил, что страны ЕС показали, насколько они жалкие и слабые в стремлении ставить условия России и США. Так венгерский премьер прокомментировал заявление лидеров Евросоюза по Украине, в котором они обязались продолжать оказывать военную и дипломатическую помощь Киеву, а также вводить антироссийские санкции. Будапешт не поддержал этот документ.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Европейские страны окажутся аутсайдерами в вопросе украинского урегулирования, если не будут вести прямые переговоры с Россией, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Я уже говорил об этом и скажу еще раз: если Европа не будет вести прямые переговоры с Россией, Москва и Вашингтон заключат сделку через наши головы", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
"Война или мир?" Орбан выступил с громким заявлением об Украине
10 августа, 20:55
Ранее сегодня Орбан в видеообращении в Facebook* отметил, что страны ЕС показали, насколько они жалкие и слабые в стремлении ставить условия России и США. Так венгерский премьер прокомментировал заявление лидеров Евросоюза по Украине, в котором они обязались продолжать оказывать военную и дипломатическую помощь Киеву, а также вводить антироссийские санкции. Будапешт не поддержал этот документ.

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Орбан призвал европейских лидеров провести встречу с Путиным
8 августа, 09:56
 
