"Через головы": Орбан сделал резкое заявление о встрече Путина и Трампа

Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Европейские страны окажутся аутсайдерами в вопросе украинского урегулирования, если не будут вести прямые переговоры с Россией, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
Ранее сегодня Орбан в видеообращении в Facebook* отметил, что страны ЕС показали, насколько они жалкие и слабые в стремлении ставить условия России и США. Так венгерский премьер прокомментировал заявление лидеров Евросоюза по Украине, в котором они обязались продолжать оказывать военную и дипломатическую помощь Киеву, а также вводить антироссийские санкции. Будапешт не поддержал этот документ.
Саммит России и США
В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.
По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.
