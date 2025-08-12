"Через головы": Орбан сделал резкое заявление о встрече Путина и Трампа

https://ria.ru/20250812/orban-2034836093.html

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Европейские страны окажутся аутсайдерами в вопросе украинского урегулирования, если не будут вести прямые переговоры с Россией, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Я уже говорил об этом и скажу еще раз: если Европа не будет вести прямые переговоры с Россией, Москва и Вашингтон заключат сделку через наши головы", — написал он.Ранее сегодня Орбан в видеообращении в Facebook* отметил, что страны ЕС показали, насколько они жалкие и слабые в стремлении ставить условия России и США. Так венгерский премьер прокомментировал заявление лидеров Евросоюза по Украине, в котором они обязались продолжать оказывать военную и дипломатическую помощь Киеву, а также вводить антироссийские санкции. Будапешт не поддержал этот документ.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам глава Белого дома в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским президентом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

2025

