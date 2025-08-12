В Госдуме предложили ввести платное школьное образование для иностранцев

Рейтинг@Mail.ru
10:43 12.08.2025 (обновлено: 12:58 12.08.2025)
общество
россия
владимир путин
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также проектом предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года. В документах авторы отметили, что увеличение числа детей мигрантов в российских школах приводит к нехватке в них мест, и в 2025 году в школах не хватает более 900 тысяч мест. По их словам, дефицит мест в школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах, некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет. Кроме того, депутаты уточнили, что выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы, а при этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты. Авторы проекта считают, что принятие данной инициативы позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены в том числе на дополнительные выплаты учителям, а также создать более комфортную образовательную среду для всех участников образовательного процесса, способствовать повышению интереса к изучению русского языка за границей. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента. С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.
общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
Вчера, 19:03
Также проектом предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года.
В документах авторы отметили, что увеличение числа детей мигрантов в российских школах приводит к нехватке в них мест, и в 2025 году в школах не хватает более 900 тысяч мест.
По их словам, дефицит мест в школах особенно ощущается в новых и активно застраиваемых районах, некоторые школы набирают десятки первых классов, при этом доля тех, кто учится во вторую смену, растет.
Кроме того, депутаты уточнили, что выросла и нагрузка на учителей, которые вынуждены работать в полтора-два раза больше нормы, а при этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты.
Авторы проекта считают, что принятие данной инициативы позволит сэкономить бюджетные средства, которые могут быть направлены в том числе на дополнительные выплаты учителям, а также создать более комфортную образовательную среду для всех участников образовательного процесса, способствовать повышению интереса к изучению русского языка за границей.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента.
С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси
28 июля, 20:53
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
