СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях

СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях

Президент США Дональд Трамп отмахнулся от оправданий Владимира Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России, пишет New York Times. РИА Новости, 12.08.2025

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отмахнулся от оправданий Владимира Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России, пишет New York Times."Трамп напомнил, что он планирует договориться о, как он заявил, "обмене землями", и отмахнулся от заявлений, сделанных на выходных Зеленским, что конституция его страны запрещает ему отдавать территории", — говорится в публикации.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августаПо словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.

