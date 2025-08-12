https://ria.ru/20250812/nyt-2034809735.html
СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях
СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях - РИА Новости, 12.08.2025
СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях
Президент США Дональд Трамп отмахнулся от оправданий Владимира Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России, пишет New York Times. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отмахнулся от оправданий Владимира Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России, пишет New York Times."Трамп напомнил, что он планирует договориться о, как он заявил, "обмене землями", и отмахнулся от заявлений, сделанных на выходных Зеленским, что конституция его страны запрещает ему отдавать территории", — говорится в публикации.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августаПо словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
