СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях
15:06 12.08.2025
СМИ рассказали, как Трамп отреагировал на слова Зеленского о территориях
в мире
россия
сша
аляска
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отмахнулся от оправданий Владимира Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России, пишет New York Times."Трамп напомнил, что он планирует договориться о, как он заявил, "обмене землями", и отмахнулся от заявлений, сделанных на выходных Зеленским, что конституция его страны запрещает ему отдавать территории", — говорится в публикации.Саммит России и СШАВ минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августаПо словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
в мире, россия, сша, аляска, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отмахнулся от оправданий Владимира Зеленского о невозможности уступить территории в пользу России, пишет New York Times.
«
"Трамп напомнил, что он планирует договориться о, как он заявил, "обмене землями", и отмахнулся от заявлений, сделанных на выходных Зеленским, что конституция его страны запрещает ему отдавать территории", — говорится в публикации.
Зеленскому сделали предупреждение перед саммитом на Аляске
14:14

Саммит России и США

В минувшую субботу Кремль и Белый дом объявили о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны сконцентрируются на обсуждении вариантов долгосрочного урегулирования на Украине.
Сам Трамп в преддверии переговоров сообщил, что попросит Путина завершить конфликт. Он также выразил недовольство Владимиром Зеленским и заявил о планах организовать его встречу с российским лидером.
"Негласно признал". СМИ раскрыли, что произошло с Зеленским
12:16
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
