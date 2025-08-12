https://ria.ru/20250812/niderlandy-2034739548.html
Нидерланды приветствовали инициативу Трампа по Украине
Нидерланды приветствовали инициативу Трампа по Украине
ГААГА, 12 авг - РИА Новости. Нидерланды приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер королевства Дик Схоф в контексте предстоящего саммита РФ и США. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Справедливый и прочный мир остаётся нашей целью... Мы приветствуем инициативу президента Трампа в этом направлении", - написал Схоф в соцсети Х* во вторник. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
