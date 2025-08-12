Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды приветствовали инициативу Трампа по Украине
10:38 12.08.2025 (обновлено: 10:39 12.08.2025)
Нидерланды приветствовали инициативу Трампа по Украине
Нидерланды приветствовали инициативу Трампа по Украине - РИА Новости, 12.08.2025
Нидерланды приветствовали инициативу Трампа по Украине
в мире
сша
россия
нидерланды
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
ГААГА, 12 авг - РИА Новости. Нидерланды приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер королевства Дик Схоф в контексте предстоящего саммита РФ и США. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Справедливый и прочный мир остаётся нашей целью... Мы приветствуем инициативу президента Трампа в этом направлении", - написал Схоф в соцсети Х* во вторник. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
сша
россия
нидерланды
в мире, сша, россия, нидерланды, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Нидерланды, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Нидерланды приветствовали инициативу Трампа по Украине

Схоф: Нидерланды приветствуют инициативу Трампа по установлению мира на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ГААГА, 12 авг - РИА Новости. Нидерланды приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер королевства Дик Схоф в контексте предстоящего саммита РФ и США.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Глава МО Нидерландов высказался о недовольстве голландцев помощью Украине
7 августа, 16:14
"Справедливый и прочный мир остаётся нашей целью... Мы приветствуем инициативу президента Трампа в этом направлении", - написал Схоф в соцсети Х* во вторник.
Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп рассказал об отношении украинцев к мирной сделке с Россией
Вчера, 18:49
 
