Мединский вручил "Золотую Звезду" внуку Алексея Береста
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:07 12.08.2025 (обновлено: 15:10 12.08.2025)
Мединский вручил "Золотую Звезду" внуку Алексея Береста
Мединский вручил "Золотую Звезду" внуку Алексея Береста - РИА Новости, 12.08.2025
Мединский вручил "Золотую Звезду" внуку Алексея Береста
Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вручил "Золотую Звезду" Героя России внуку Алексея... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T12:07:00+03:00
2025-08-12T15:10:00+03:00
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вручил "Золотую Звезду" Героя России внуку Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Все участники войны — герои, но особая история была с водружением Знамени Победы. Решением президента России историческая справедливость была восстановлена&quot;, — сказал он на награждении.Владимир Путин присвоил Бересту звание Героя России посмертно в июле своим указом.Торжественная церемония прошла в Музее военной формы в Москве. Мединский назвал возможность вручить награду потомку Береста особой честью.Штурмовая знаменная группа, которая водружала флаг над Рейхстагом в мае 1945 года, состояла из трех человек. Входившие в нее помимо командира Береста Михаил Егоров и Мелитон Кантария в свое время стали Героями Советского Союза.Алексей Берест родился 9 марта 1921 года в деревне Горяйстовка Ахтырского района Сумской области, в большой крестьянской семье. В октябре 1939 года записался добровольцем в Красную армию, участвовал в советско-финской войне. Великую Отечественную войну Берест встретил еще рядовым, затем его произвели в ефрейторы. В 1943 году его в числе лучших солдат отобрали для учебы в Ленинградском военно-политическом училище, а после окончания распределили заместителем командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.Тридцатого апреля 1945 года младший лейтенант Берест возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени военного совета 3-й ударной армии на куполе Рейхстага в Берлине. За это его наградили орденом Красного Знамени.Берест трагически погиб 3 ноября 1970 года. Ценой своей жизни он спас пятилетнюю девочку из-под колес поезда в Ростовской области.
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вручил "Золотую Звезду" Героя России внуку Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага, передает корреспондент РИА Новости.
"Все участники войны — герои, но особая история была с водружением Знамени Победы. Решением президента России историческая справедливость была восстановлена", — сказал он на награждении.

Владимир Путин присвоил Бересту звание Героя России посмертно в июле своим указом.
Торжественная церемония прошла в Музее военной формы в Москве. Мединский назвал возможность вручить награду потомку Береста особой честью.
Штурмовая знаменная группа, которая водружала флаг над Рейхстагом в мае 1945 года, состояла из трех человек. Входившие в нее помимо командира Береста Михаил Егоров и Мелитон Кантария в свое время стали Героями Советского Союза.
Алексей Берест родился 9 марта 1921 года в деревне Горяйстовка Ахтырского района Сумской области, в большой крестьянской семье. В октябре 1939 года записался добровольцем в Красную армию, участвовал в советско-финской войне. Великую Отечественную войну Берест встретил еще рядовым, затем его произвели в ефрейторы. В 1943 году его в числе лучших солдат отобрали для учебы в Ленинградском военно-политическом училище, а после окончания распределили заместителем командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.
Тридцатого апреля 1945 года младший лейтенант Берест возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени военного совета 3-й ударной армии на куполе Рейхстага в Берлине. За это его наградили орденом Красного Знамени.
Берест трагически погиб 3 ноября 1970 года. Ценой своей жизни он спас пятилетнюю девочку из-под колес поезда в Ростовской области.
