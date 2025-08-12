Эксперт назвал страны, которым будет выгоден "Маршрут Трампа"
Мелоян: "Маршрут Трампа" поставит Южный Кавказ в эпицентр борьбы за пути Евразии
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Появление "Маршрута Трампа" поставит регион Южного Кавказа в эпицентр борьбы за главные транспортные маршруты Евразии и может отразиться на деятельности международного транспортного коридора "Север-Юг", такое мнение выразил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
Ранее Армения и США договорились о реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", который предусматривает создание Зангезурского коридора, участка в 40 километров, соединяющий Азербайджан с эксклавом Нахичевань через юг Армении.
Эксперт назвал "Маршрут Трампа" вызовом для Ирана
10 августа, 15:36
По мнению Мелояна, создание Зангезурского коридора особенно будет выгодно трем странам: Азербайджану, Турции и США.
В случае с Баку страна не только получит прямой сухопутный маршрут к своему эксклаву, но и обеспечит себе прямой доступ к Турции, чтобы выйти на мировые рынки через турецкие порты. Кроме того, с помощью Зангезурского коридора Азербайджан укрепит свою транзитную роль между востоком и западом и усилит свой политический вес в регионе, считает эксперт.
Для Турции создание Зангезурского коридора даст возможность укрепить торговые связи со странами Центральной Азии и стать ключевым логистическим хабом. "В целом с запуском проекта перед Турцией открываются серьезные экономические перспективы: рост грузопотока, новые инфраструктурные проекты и усиление транзитной роли страны в Евразии", - отметил Мелоян.
США же, по мнению эксперта, преследуют геополитические цели. Так, американский консорциум получает контроль над транспортными потоками на Южном Кавказе, Вашингтон, вероятно, будет иметь определяющий голос в вопросе, кому предоставлять право пользования "Маршрутом Трампа". Из экономической коммуникации проект превращается в инструмент геополитического влияния, который может быть использован против России, Китая и Ирана. "Это делает коридор менее привлекательным для перевозчиков из указанных стран, а значит и менее доходным для Армении и Азербайджана", - добавил Мелоян.
Использование новой логистической артерии для России будет зависеть от взаимоотношений с Арменией и Азербайджаном. При этом американский контроль над Зангезурским коридором может рассматриваться для РФ как подрывающий ее традиционное доминирование на Южном Кавказе и снижение посреднической роли в регионе, пояснил Мелоян. Для Ирана появление Зангезурского коридора под влиянием США в первую очередь становится вопросом безопасности. Это может отразиться и на транспортной связанности между Россией и Ираном.
В нужный для себя момент США могут использовать свое влияние в регионе, чтобы саботировать международный транспортный коридор "Север-Юг". Кроме того, появление Зангезурского коридора может ускорить создание Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Европу и Центральную Азию в обход России. "Фактически речь идет о том, чтобы лишить Россию ее привилегированного положения и тех дивидендов, которые она извлекает из своих транзитных и логистических возможностей", - подчеркнул Мелоян.
По мнению эксперта, Армения в данном вопросе выглядит как наиболее уязвимая сторона. Она рискует потерять доверие Ирана и России. С другой стороны, с запуском проекта страна рассчитывает получить в ответ разблокировку коммерческих маршрутов. В частности, открытие границ с Турцией и Азербайджаном, которые на сегодня закрыты с обоими государствами. Это позволит для Армении решить вопрос транспортной блокады, которая длилась несколько десятилетий и негативно сказывалась на армянской экономике, пояснил эксперт.