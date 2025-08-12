https://ria.ru/20250812/krym-2034744302.html

В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках

В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках - РИА Новости, 12.08.2025

В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках

Заявление Владимира Зеленского об отказе идти в рамках урегулирования конфликта на территориальные уступки из-за положений конституции Украины выглядит... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T11:00:00+03:00

2025-08-12T11:00:00+03:00

2025-08-12T11:00:00+03:00

в мире

украина

сша

аляска

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_625c59523f2c5407093f323943fd6a77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе идти в рамках урегулирования конфликта на территориальные уступки из-за положений конституции Украины выглядит неубедительно, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. "Ссылка на конституцию Украины, которую Зеленский, видимо, не открывал никогда, выглядит неубедительно, но забавно. Киевский режим использует в личных целях и спекулирует положениями конституции, чтобы удержать власть любым путем", - сказал Константинов. По его словам, Зеленский по факту не имеет никакого отношения к Украине и ее территориям и напоминает ленивого и вороватого сторожа. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

https://ria.ru/20250812/ukraina-2034629879.html

https://ria.ru/20250812/tramp-2034714632.html

украина

сша

аляска

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, аляска, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, республика крым, встреча путина и трампа на аляске