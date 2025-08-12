Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках - РИА Новости, 12.08.2025
11:00 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/krym-2034744302.html
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках - РИА Новости, 12.08.2025
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках
Заявление Владимира Зеленского об отказе идти в рамках урегулирования конфликта на территориальные уступки из-за положений конституции Украины выглядит... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T11:00:00+03:00
2025-08-12T11:00:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе идти в рамках урегулирования конфликта на территориальные уступки из-за положений конституции Украины выглядит неубедительно, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. "Ссылка на конституцию Украины, которую Зеленский, видимо, не открывал никогда, выглядит неубедительно, но забавно. Киевский режим использует в личных целях и спекулирует положениями конституции, чтобы удержать власть любым путем", - сказал Константинов. По его словам, Зеленский по факту не имеет никакого отношения к Украине и ее территориям и напоминает ленивого и вороватого сторожа. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о территориальных уступках

Константинов назвал заявление Зеленского об уступках неубедительным

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе идти в рамках урегулирования конфликта на территориальные уступки из-за положений конституции Украины выглядит неубедительно, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Зеленский в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
"Ссылка на конституцию Украины, которую Зеленский, видимо, не открывал никогда, выглядит неубедительно, но забавно. Киевский режим использует в личных целях и спекулирует положениями конституции, чтобы удержать власть любым путем", - сказал Константинов.
По его словам, Зеленский по факту не имеет никакого отношения к Украине и ее территориям и напоминает ленивого и вороватого сторожа.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
