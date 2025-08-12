https://ria.ru/20250812/klass-2034854103.html
В Госдуме предложили сократить допустимое число детей-мигрантов в классах
В Госдуме предложили сократить допустимое число детей-мигрантов в классах - РИА Новости, 12.08.2025
В Госдуме предложили сократить допустимое число детей-мигрантов в классах
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T17:23:00+03:00
2025-08-12T17:23:00+03:00
2025-08-12T18:01:00+03:00
общество
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2260ccfa0865f51a8a57599f200b77bb.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением запретить на законодательном уровне обучение более одного ребенка-мигранта в одном классе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что в более чем 500 школах количество детей мигрантов превышает 10%, что объективно усложняет процесс адаптации и снижает эффективность образовательного процесса как для самих иностранных учеников, так и для их российских граждан. "В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребёнка-мигранта", - сказано в документе. Также подчеркивается, что принятие таких законодательных мер обеспечит равномерное распределение детей-мигрантов по классам, что снизит нагрузку на педагогов. Российские дети при этом не будут испытывать затруднений в освоении программы из-за языкового барьера у одноклассников, а сами иностранные учащиеся быстрее овладеют русским языком и нормами культурного общения. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным департаментам министерства просвещения подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации", - написано в документе.
https://ria.ru/20250812/obuchenie-2034740212.html
https://ria.ru/20250722/zakon-2030628642.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969715414_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_7e3d306ac1a95ef207736f9cac54d1c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили сократить допустимое число детей-мигрантов в классах
Нечаев предложил сократить допустимое число детей-мигрантов в классе до одного
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением запретить на законодательном уровне обучение более одного ребенка-мигранта в одном классе, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в более чем 500 школах количество детей мигрантов превышает 10%, что объективно усложняет процесс адаптации и снижает эффективность образовательного процесса как для самих иностранных учеников, так и для их российских граждан.
"В этой связи считаем необходимым законодательно закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребёнка-мигранта", - сказано в документе.
Также подчеркивается, что принятие таких законодательных мер обеспечит равномерное распределение детей-мигрантов по классам, что снизит нагрузку на педагогов. Российские дети при этом не будут испытывать затруднений в освоении программы из-за языкового барьера у одноклассников, а сами иностранные учащиеся быстрее овладеют русским языком и нормами культурного общения.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае Вашей поддержки, поручить профильным департаментам министерства просвещения подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации", - написано в документе.