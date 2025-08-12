https://ria.ru/20250812/kitay-2034712391.html

КНР и Бразилия готовы создавать более справедливый мир, заявил Си Цзиньпин

КНР и Бразилия готовы создавать более справедливый мир, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 12.08.2025

КНР и Бразилия готовы создавать более справедливый мир, заявил Си Цзиньпин

Китай готов вместе с Бразилией создавать более справедливый и устойчивый мир, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом... РИА Новости, 12.08.2025

ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Китай готов вместе с Бразилией создавать более справедливый и устойчивый мир, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Во вторник состоялся разговор лидеров КНР и Бразилии. "Китай готов сотрудничать с Бразилией… чтобы рука об руку создавать более справедливый мир и более устойчивую планету", - цитирует слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что сегодня китайско-бразильские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин поддерживает бразильский народ в защите национального суверенитета и поддерживает Бразилию в защите ее законных прав и интересов. "Все страны должны вместе занять четкую позицию против односторонних действий и протекционизма", - подчеркнул глава КНР. Китайский лидер также поздравил Бразилию с успешным проведением саммита БРИКС, добавив, что механизм БРИКС является "важной платформой для достижения консенсуса на Глобальном Юге".

2025

