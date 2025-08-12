https://ria.ru/20250812/kitaj-2034711104.html
Си Цзиньпин призвал продвигать роль "Друзей мира"
2025-08-12T06:58:00+03:00
ПЕКИН, 12 авг - РИА Новости. Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Во вторник состоялся разговор лидеров КНР и Бразилии. "Китай и Бразилия должны продолжать совместно отвечать на глобальные вызовы, обеспечить успех конференции ООН по изменению климата в Белене, продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса", - цитирует слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Ранее Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Он отмечал, что правительство Бразилии готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках группы "Друзей мира", созданной по инициативе Бразилии и Китая. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
