Хегсет сделал заявление о территориальных уступках в сделке по Украине
09:22 12.08.2025 (обновлено: 15:01 12.08.2025)
Хегсет сделал заявление о территориальных уступках в сделке по Украине
В сделке по завершению украинского конфликта будут территориальные уступки, допустил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 12.08.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
пит хегсет
юрий ушаков
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В сделке по завершению украинского конфликта будут территориальные уступки, допустил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News."В переговорной части, знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив", — заявил он.Хегсет также отметил, что его не беспокоит создание прецедента обмена территориями, поскольку вооруженный конфликт на Украине начал не президент США Дональд Трамп, а предыдущие американские администрации.Накануне Трамп высказал недовольство словами Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, юрий ушаков, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Пентагона Пит Хегсет
© РИА Новости / Стрингер
Глава Пентагона Пит Хегсет
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В сделке по завершению украинского конфликта будут территориальные уступки, допустил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
"В переговорной части, знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив", — заявил он.
Хегсет также отметил, что его не беспокоит создание прецедента обмена территориями, поскольку вооруженный конфликт на Украине начал не президент США Дональд Трамп, а предыдущие американские администрации.
Накануне Трамп высказал недовольство словами Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.
В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампПит ХегсетЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
