Хегсет сделал заявление о территориальных уступках в сделке по Украине

Хегсет сделал заявление о территориальных уступках в сделке по Украине - РИА Новости, 12.08.2025

Хегсет сделал заявление о территориальных уступках в сделке по Украине

В сделке по завершению украинского конфликта будут территориальные уступки, допустил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

2025-08-12T09:22:00+03:00

2025-08-12T09:22:00+03:00

2025-08-12T15:01:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

пит хегсет

юрий ушаков

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672829_0:314:2047:1465_1920x0_80_0_0_4b1f994fd9a2ec417457231a729453b0.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В сделке по завершению украинского конфликта будут территориальные уступки, допустил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News."В переговорной части, знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив", — заявил он.Хегсет также отметил, что его не беспокоит создание прецедента обмена территориями, поскольку вооруженный конфликт на Украине начал не президент США Дональд Трамп, а предыдущие американские администрации.Накануне Трамп высказал недовольство словами Владимира Зеленского о том, что тому потребуется конституционное одобрение по вопросу обмена территориями.В ночь на субботу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске. По его словам, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.Ушаков подчеркнул, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс. При этом следующий саммит может пройти в России, Трампу уже передали приглашение.

2025

Новости

