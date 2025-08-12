https://ria.ru/20250812/kazakhstan-2034696715.html

СМИ: помощника военного атташе Казахстана арестовали в Польше

АЛМА-АТА, 12 авг - РИА Новости. Помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине задержали в Польше по подозрению в шпионаже, сообщает госагентство "Казинформ" со ссылкой на свой источник. "По информации, поступившей в редакцию, задержанный являлся помощником военного атташе посольства республики Казахстан на Украине. Как сообщили источники, арест произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж", - говорится в сообщении.

