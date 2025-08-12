В Казахстане в горах эвакуировали 72-летнего россиянина
© 112 KZ/TelegramСпасатели МЧС Казахстана эвакуировали 72-летнего россиянина в горах Заилийского Алатау
АЛМА-АТА, 12 авг - РИА Новости. Спасатели МЧС Казахстана в горах Заилийского Алатау 13 часов эвакуировали 72-летнего россиянина, который получил тяжелую травму ноги на высоте четырех тысяч метров, в операции были задействованы беспилотники и вертолет, сообщает пресс-служба министерства.
По данным МЧС, в понедельник вечером в горах Алма-Атинской области на пике Физкультурник массивный камень придавил ногу 72-летнему туристу из России. Мужчина получил тяжелую травму и кровотечение. Связи в горах не было, поэтому его сын спустился на несколько километров вниз, чтобы поймать сигнал и вызвать помощь. Спустя пять часов девять спасателей с дронами преодолели каменистую осыпь и ледник, и добрались до пострадавшего туриста. В целом спасательная операция продолжалась более 13 часов в условиях высокогорья и сложного рельефа, отметили в МЧС.
"Спасатели МЧС Казахстана провели ночную операцию на высоте 4 тысячи метров. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и начали срочную транспортировку вниз, так как его состояние ухудшалось. Ночью к операции присоединились дополнительные силы", - говорится, в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что утром 12 августа на ледник Богдановича прибыл вертолет "Казавиаспас" МЧС Казахстана. "Пострадавшего, его сына и одного из спасателей доставили в аэропорт Боралдай, откуда мужчину перевезли в городскую клиническую больницу Алматы", - говорится в сообщении.
Девятого августа в горах Алма-Атинской области произошел аналогичный случай - российского туриста 1984 года рождения с переломом ноги эвакуировали на вертолете с перевала Гляциологов с высоты 3 940 метров.