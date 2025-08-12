Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали афтершок
11:17 12.08.2025
На Камчатке зафиксировали афтершок
Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 10.28 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 10.28 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. В понедельник директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время. "Расстояние от ПК: 213. Глубина (КМ): 43.5. Магнитуда: 5.2", - сообщается в Telegram-канале филиала. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,2 зафиксирован на Камчатке в 10.28 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
В понедельник директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров предупредил, что ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время.
"Расстояние от ПК: 213. Глубина (КМ): 43.5. Магнитуда: 5.2", - сообщается в Telegram-канале филиала.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСеверо-Курильск
 
 
