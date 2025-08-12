Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 12.08.2025
08:18 12.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
2025-08-12T08:18:00+03:00
2025-08-12T08:18:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в 347 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в 04.15 UTC (15.15 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 50.0643 градусов северной широты, 157.2514 градусов восточной долготы на глубине 51,3 километра", - уточнили в филиале. Данное сейсмическое событие специалисты рассматривают как очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на полуострове 30 июля. Это было сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке.
петропавловск-камчатский
камчатка
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

В 347 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,3

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в 347 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло в 04.15 UTC (15.15 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 50.0643 градусов северной широты, 157.2514 градусов восточной долготы на глубине 51,3 километра", - уточнили в филиале.
Данное сейсмическое событие специалисты рассматривают как очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на полуострове 30 июля. Это было сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Доме ребенка на Камчатке детей эвакуировали во время землетрясения
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
