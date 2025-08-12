https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034716517.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в 347 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 12.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в 347 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в 04.15 UTC (15.15 по местному времени) с эпицентром в точке с координатами 50.0643 градусов северной широты, 157.2514 градусов восточной долготы на глубине 51,3 километра", - уточнили в филиале. Данное сейсмическое событие специалисты рассматривают как очередной афтершок после мощного землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на полуострове 30 июля. Это было сильнейшее с 1952 года землетрясение на Камчатке.
