У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

2025-08-12T05:15:00+03:00

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение зарегистрировано 12 августа в 1.42 по всемирному координированному времени (UTC), в 13.42 по камчатскому времени (4.42 мск - ред.). Эпицентр располагался по координатам 52.2501 северной широты, 159.9044 восточной долготы на глубине 68,4 километра", - сообщили в научном учреждении. Подземные толчки произошли в 126 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. Камчатка остается одним из самых сейсмически активных регионов России. В августе 2025 года полуостров продолжает испытывать последствия мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля.

