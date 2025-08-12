Рейтинг@Mail.ru
У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 12.08.2025
00:23 12.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение
петропавловск-камчатский
тихий океан
вилючинск
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 12 августа в Тихом океане - в 225 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение зарегистрировано 11 августа в 21.02 по всемирному координированному времени (UTC), в 9.12 по камчатскому времени (0.12 мск - ред.). Эпицентр располагался по координатам 51.2967 северной широты, 160.2087 восточной долготы на глубине 11,7 километра", - уточнили в научном учреждении. Специалисты отмечают, что данное сейсмическое событие является афтершоком мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля. За последние две недели в регионе зафиксировано уже более 400 подобных толчков различной интенсивности. "Текущая сейсмическая активность полностью соответствует прогнозным моделям и постепенно снижается", - пояснили в Камчатском филиале Геофизической службы. После основного землетрясения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения для жителей.
петропавловск-камчатский
тихий океан
вилючинск
петропавловск-камчатский, тихий океан, вилючинск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Вилючинск, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 12 августа в Тихом океане - в 225 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение зарегистрировано 11 августа в 21.02 по всемирному координированному времени (UTC), в 9.12 по камчатскому времени (0.12 мск - ред.). Эпицентр располагался по координатам 51.2967 северной широты, 160.2087 восточной долготы на глубине 11,7 километра", - уточнили в научном учреждении.
Специалисты отмечают, что данное сейсмическое событие является афтершоком мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля. За последние две недели в регионе зафиксировано уже более 400 подобных толчков различной интенсивности.
"Текущая сейсмическая активность полностью соответствует прогнозным моделям и постепенно снижается", - пояснили в Камчатском филиале Геофизической службы.
После основного землетрясения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения для жителей.
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,2
Петропавловск-КамчатскийТихий океанВилючинскРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
