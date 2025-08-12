https://ria.ru/20250812/kamchatka-2034693610.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 12.08.2025

У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 12 августа в Тихом океане - в 225 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой... РИА Новости, 12.08.2025

петропавловск-камчатский

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло 12 августа в Тихом океане - в 225 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение зарегистрировано 11 августа в 21.02 по всемирному координированному времени (UTC), в 9.12 по камчатскому времени (0.12 мск - ред.). Эпицентр располагался по координатам 51.2967 северной широты, 160.2087 восточной долготы на глубине 11,7 километра", - уточнили в научном учреждении. Специалисты отмечают, что данное сейсмическое событие является афтершоком мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля. За последние две недели в регионе зафиксировано уже более 400 подобных толчков различной интенсивности. "Текущая сейсмическая активность полностью соответствует прогнозным моделям и постепенно снижается", - пояснили в Камчатском филиале Геофизической службы. После основного землетрясения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения для жителей.

