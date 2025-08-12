https://ria.ru/20250812/jabloko-2034752216.html
"Золотое Яблоко" подало заявку на регистрацию лаймового цвета
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Золотое Яблоко" подала заявку в Роспатент на регистрацию лаймового цвета - этот оттенок применяется во внешней и внутренней фирменной атрибутике, маркетинговых материалах и упаковке, говорится в релизе компании. "Бьюти-ретейлер "Золотое Яблоко" подал заявку в Роспатент на регистрацию фирменного лаймового цвета (PANTONE 389C; RGB 220, 255, 0), который является ключевым элементом айдентики компании. Этот оттенок применяется во внешней и внутренней фирменной атрибутике, маркетинговых материалах и упаковке. Цвет стал узнаваемым отличительным знаком бренда во всех странах присутствия компании: в России, Беларуси, Казахстане, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии", - говорится в сообщении. Яркий зелено-лаймовый оттенок стал частью фирменного стиля сети в 2021 году. Регистрация в Роспатенте позволит закрепить за брендом уникальный цветовой код на правовом уровне, исключив возможность его использования другими участниками рынка в схожем сегменте, добавили в компании. "По данным ВЦИОМ, 73% респондентов называют лаймовый цвет узнаваемым атрибутом "Золотого Яблока". Каждый второй опрошенный (50%) лично посещал магазины ретейлера, оформленные в этом цвете (ВЦИОМ, май-2025). Большинство покупателей (56%) заявили, что при виде магазина с лаймовой атрибутикой у них возникают ассоциации с "Золотым Яблоком"; аналогичный показатель в 56% был зафиксирован и в отношении сайта или мобильного приложения в этом цвете", - отмечается в релизе.
