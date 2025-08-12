https://ria.ru/20250812/ispolniteli-2034712207.html

Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления

Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили оружие за день до совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Двадцать первого марта 2024 года Фаридуни Ш. и Мирзоев Д.Б., по указанию Бекова А.И., предварительно исследовав с соблюдением мер конспирации, подобрали участок местности в лесном массиве на территории московского региона для передачи перевезенного Гадоевым Ш.Н. из Республики Дагестан оружия, координаты которого сообщили Бекову А.И.",- сказано в материалах. Уточняется, что в тот же день в дневное время соучастник Шахромжон Гадоев прибыл в лесной массив в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, где его ожидали исполнители теракта Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев, и передал им три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые они затем перевезли в квартиру в Красногорске. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

