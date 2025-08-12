Рейтинг@Mail.ru
Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления - РИА Новости, 12.08.2025
07:14 12.08.2025
Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления
Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления - РИА Новости, 12.08.2025
Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили оружие за день до совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в... РИА Новости, 12.08.2025
происшествия
красногорск
республика дагестан
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили оружие за день до совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Двадцать первого марта 2024 года Фаридуни Ш. и Мирзоев Д.Б., по указанию Бекова А.И., предварительно исследовав с соблюдением мер конспирации, подобрали участок местности в лесном массиве на территории московского региона для передачи перевезенного Гадоевым Ш.Н. из Республики Дагестан оружия, координаты которого сообщили Бекову А.И.",- сказано в материалах. Уточняется, что в тот же день в дневное время соучастник Шахромжон Гадоев прибыл в лесной массив в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, где его ожидали исполнители теракта Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев, и передал им три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые они затем перевезли в квартиру в Красногорске. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
красногорск
республика дагестан
происшествия, красногорск, республика дагестан, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Республика Дагестан, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавшие на "Крокус" террористы получили оружие за день до преступления

Исполнители теракта в "Крокусе" получили оружие в лесу за день до преступления

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили оружие за день до совершения преступления, сообщается в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Двадцать первого марта 2024 года Фаридуни Ш. и Мирзоев Д.Б., по указанию Бекова А.И., предварительно исследовав с соблюдением мер конспирации, подобрали участок местности в лесном массиве на территории московского региона для передачи перевезенного Гадоевым Ш.Н. из Республики Дагестан оружия, координаты которого сообщили Бекову А.И.",- сказано в материалах.
Организаторы концерта в "Крокусе" несвоевременно обратились в полицию
03:41
03:41
Уточняется, что в тот же день в дневное время соучастник Шахромжон Гадоев прибыл в лесной массив в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, где его ожидали исполнители теракта Шамсидин Фаридуни и Далерджон Мирзоев, и передал им три автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы, которые они затем перевезли в квартиру в Красногорске.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.
Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми
14 апреля, 05:26
14 апреля, 05:26
 
ПроисшествияКрасногорскРеспублика ДагестанКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
