Иран и МАГАТЭ договорились продолжить консультации по ядерной проблеме

ТЕГЕРАН, 12 авг – РИА Новости. Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита в Тегеран замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро для обсуждения нового формата взаимодействия сторон договорились продолжать консультации по иранской ядерной проблематике, заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади. "Учитывая проведенные в ходе встречи обсуждения, было решено продолжить консультации", - приводит слова Гариб-Абади агентство Jamaran. Накануне высокопоставленный иранский политический источник заявил РИА Новости, что визит делегации МАГАТЭ в Иран является плановым, конкретных решений в ходе переговоров принято не будет, Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
