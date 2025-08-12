https://ria.ru/20250812/iran-2034737316.html

Иран и МАГАТЭ договорились продолжить консультации по ядерной проблеме

Иран и МАГАТЭ договорились продолжить консультации по ядерной проблеме - РИА Новости, 12.08.2025

Иран и МАГАТЭ договорились продолжить консультации по ядерной проблеме

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита в Тегеран замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро для обсуждения нового... РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T10:27:00+03:00

2025-08-12T10:27:00+03:00

2025-08-12T10:27:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

сша

казем гариб-абади

рафаэль гросси

масуд пезешкиан

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783067157_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_2ea5ac36815652d3d9ff42ce4d1dea82.jpg

ТЕГЕРАН, 12 авг – РИА Новости. Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита в Тегеран замглавы МАГАТЭ по нераспространению Массимо Апаро для обсуждения нового формата взаимодействия сторон договорились продолжать консультации по иранской ядерной проблематике, заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казем Гариб-Абади. "Учитывая проведенные в ходе встречи обсуждения, было решено продолжить консультации", - приводит слова Гариб-Абади агентство Jamaran. Накануне высокопоставленный иранский политический источник заявил РИА Новости, что визит делегации МАГАТЭ в Иран является плановым, конкретных решений в ходе переговоров принято не будет, Иран всё еще винит агентство в поддержке тех, кто атаковал ядерные объекты республики. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В качестве условия восстановления сотрудничества в Иране назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и иранских ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.

https://ria.ru/20250811/iran-2034487712.html

https://ria.ru/20250809/iran-2034348992.html

иран

тегеран (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, тегеран (город), сша, казем гариб-абади, рафаэль гросси, масуд пезешкиан, магатэ