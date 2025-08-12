Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о льготах для участников обороны приграничных территорий
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 12.08.2025 (обновлено: 18:49 12.08.2025)
В ГД рассказали о льготах для участников обороны приграничных территорий
В ГД рассказали о льготах для участников обороны приграничных территорий - РИА Новости, 12.08.2025
В ГД рассказали о льготах для участников обороны приграничных территорий
Статус ветерана боевых действий, который могут получить участники обороны приграничных территорий, открывает доступ к целому пакету мер поддержки, в том числе к РИА Новости, 12.08.2025
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
украина
республика крым
сергей гаврилов
андрей белоусов
госдума рф
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Статус ветерана боевых действий, который могут получить участники обороны приграничных территорий, открывает доступ к целому пакету мер поддержки, в том числе к налоговым льготам, ежемесячным денежным выплатам, возможности получать лекарства по рецепту бесплатно, право на санаторно-курортное лечение и ряду других, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Воронежской и Белгородской областей Сергей Гаврилов (КПРФ). Правительство ранее утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооружённых формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. В числе таких территорий - Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик. "Статус ветерана боевых действий открывает доступ к целому пакету мер поддержки. Это ежемесячная денежная выплата от государства, возможность получать лекарства по рецепту бесплатно, право на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсация стоимости топлива для отопления, преимущественное получение медицинской помощи", - сказал Гаврилов. Он также сообщил, что для оформления статуса ветерана боевых действий потребуется удостоверение ветерана боевых действий, выдаваемое на основании документов, подтверждающих участие в территориальной обороне указанных территорий, получить его можно через воинскую часть или орган, в составе которого гражданин проходил службу или участвовал в добровольческом формировании. "Также предусмотрены налоговые льготы — на имущество, транспорт и землю, которые действуют в зависимости от федерального и регионального законодательства", - добавил Гаврилов. Он подчеркнул, что Белгород и Воронеж вписаны в федеральные документы не только как географические точки на карте, но как территории, чьи защитники получили законное право называться ветеранами боевых действий, а вместе с ними в этот перечень вошли и другие регионы, где территориальная оборона стала щитом для мирных жителей. "Мы обращались напрямую к министру обороны Андрею Белоусову, поднимая вопрос о правовом закреплении статуса для участников территориальной обороны приграничья. Указывали на то, что в действующем законодательстве нет механизма признания тех, кто выполняет задачи территориальной обороны вне контрактной системы, но при этом несёт ту же нагрузку, что и регулярные силы. Сегодняшнее решение — это результат, к которому мы последовательно шли", - отметил Гаврилов.
белгородская область
украина
республика крым
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Статус ветерана боевых действий, который могут получить участники обороны приграничных территорий, открывает доступ к целому пакету мер поддержки, в том числе к налоговым льготам, ежемесячным денежным выплатам, возможности получать лекарства по рецепту бесплатно, право на санаторно-курортное лечение и ряду других, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Воронежской и Белгородской областей Сергей Гаврилов (КПРФ).
Правительство ранее утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооружённых формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. В числе таких территорий - Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
В Новгородской области создадут чат-бот для ветеранов СВО
6 августа, 17:48
"Статус ветерана боевых действий открывает доступ к целому пакету мер поддержки. Это ежемесячная денежная выплата от государства, возможность получать лекарства по рецепту бесплатно, право на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсация стоимости топлива для отопления, преимущественное получение медицинской помощи", - сказал Гаврилов.
Он также сообщил, что для оформления статуса ветерана боевых действий потребуется удостоверение ветерана боевых действий, выдаваемое на основании документов, подтверждающих участие в территориальной обороне указанных территорий, получить его можно через воинскую часть или орган, в составе которого гражданин проходил службу или участвовал в добровольческом формировании.
"Также предусмотрены налоговые льготы — на имущество, транспорт и землю, которые действуют в зависимости от федерального и регионального законодательства", - добавил Гаврилов.
Он подчеркнул, что Белгород и Воронеж вписаны в федеральные документы не только как географические точки на карте, но как территории, чьи защитники получили законное право называться ветеранами боевых действий, а вместе с ними в этот перечень вошли и другие регионы, где территориальная оборона стала щитом для мирных жителей.
"Мы обращались напрямую к министру обороны Андрею Белоусову, поднимая вопрос о правовом закреплении статуса для участников территориальной обороны приграничья. Указывали на то, что в действующем законодательстве нет механизма признания тех, кто выполняет задачи территориальной обороны вне контрактной системы, но при этом несёт ту же нагрузку, что и регулярные силы. Сегодняшнее решение — это результат, к которому мы последовательно шли", - отметил Гаврилов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев пообщался с детьми ветеранов СВО в подмосковном лагере "Литвиново"
22 июля, 19:19
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
