https://ria.ru/20250812/gosduma-2034874376.html

В ГД рассказали о льготах для участников обороны приграничных территорий

В ГД рассказали о льготах для участников обороны приграничных территорий - РИА Новости, 12.08.2025

В ГД рассказали о льготах для участников обороны приграничных территорий

Статус ветерана боевых действий, который могут получить участники обороны приграничных территорий, открывает доступ к целому пакету мер поддержки, в том числе к РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T18:43:00+03:00

2025-08-12T18:43:00+03:00

2025-08-12T18:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

украина

республика крым

сергей гаврилов

андрей белоусов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Статус ветерана боевых действий, который могут получить участники обороны приграничных территорий, открывает доступ к целому пакету мер поддержки, в том числе к налоговым льготам, ежемесячным денежным выплатам, возможности получать лекарства по рецепту бесплатно, право на санаторно-курортное лечение и ряду других, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Воронежской и Белгородской областей Сергей Гаврилов (КПРФ). Правительство ранее утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооружённых формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. В числе таких территорий - Республика Крым, город Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик. "Статус ветерана боевых действий открывает доступ к целому пакету мер поддержки. Это ежемесячная денежная выплата от государства, возможность получать лекарства по рецепту бесплатно, право на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсация стоимости топлива для отопления, преимущественное получение медицинской помощи", - сказал Гаврилов. Он также сообщил, что для оформления статуса ветерана боевых действий потребуется удостоверение ветерана боевых действий, выдаваемое на основании документов, подтверждающих участие в территориальной обороне указанных территорий, получить его можно через воинскую часть или орган, в составе которого гражданин проходил службу или участвовал в добровольческом формировании. "Также предусмотрены налоговые льготы — на имущество, транспорт и землю, которые действуют в зависимости от федерального и регионального законодательства", - добавил Гаврилов. Он подчеркнул, что Белгород и Воронеж вписаны в федеральные документы не только как географические точки на карте, но как территории, чьи защитники получили законное право называться ветеранами боевых действий, а вместе с ними в этот перечень вошли и другие регионы, где территориальная оборона стала щитом для мирных жителей. "Мы обращались напрямую к министру обороны Андрею Белоусову, поднимая вопрос о правовом закреплении статуса для участников территориальной обороны приграничья. Указывали на то, что в действующем законодательстве нет механизма признания тех, кто выполняет задачи территориальной обороны вне контрактной системы, но при этом несёт ту же нагрузку, что и регулярные силы. Сегодняшнее решение — это результат, к которому мы последовательно шли", - отметил Гаврилов.

https://ria.ru/20250806/chat-bot-2033779534.html

https://ria.ru/20250722/vorobev-2030708454.html

белгородская область

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, белгородская область, украина, республика крым, сергей гаврилов, андрей белоусов, госдума рф, кпрф