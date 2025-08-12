В Госдуме призвали Украину смириться с потерей территорий
Депутат Шеремет призвал Украину смириться с потерей территорий
Здание Государственной думы России . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Украине следует смириться с уходом территорий и желанием людей жить на своей исторической родине в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией. При этом Владимир Зеленский в преддверии встречи Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
"Хотя миролюбие Дональда Трампа сегодня и не по нраву руководству ряда европейских стран и киевскому режиму, но президент США предельно честен в оценках ситуации внутри украинского общества, которое устало от диктатуры Зеленского. Украине стоит смириться с уходом территорий и возвращением населения на свою историческую родину в Россию. Другого пути для Украины нет", - сказал Шеремет.
При этом, по его словам, основная часть украинского общества давно признала, что Крым и другие регионы являются российской территорией и никто не верит в их возвращение Украине.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав Российской Федерации высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
