Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:10 12.08.2025 (обновлено: 09:40 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/gosduma-2034692890.html
В ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах
В ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах - РИА Новости, 12.08.2025
В ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах и... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T00:10:00+03:00
2025-08-12T09:40:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
ярослав нилов
владимир путин
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах и техникумах, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, а также депутаты ГД от фракции СРЗП. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также проектом предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время около 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев обучается в российских школах, что порождает острый дефицит мест для учеников, резко увеличивает нагрузку на преподавателей и школьников, на бюджетную систему, а слабое знание детьми мигрантов русского языка существенно затрудняет образовательный процесс и воспитательную работу. "Чтобы не усугублять ситуацию, пусть мигранты заключают договор с учебным заведением и платят – или сами или это сделает работодатель", - отметил он. Лидер партии сообщил, что на депутатскую инициативу ранее уже отреагировали в Минпросвещения, где, по его словам, заявили, что данный законопроект противоречит Конституции РФ. "В статье Основного закона, к которой апеллируют чиновники, ни слова об иностранцах. Вовсе не Конституция, а конкретно статья 78 профильного закона специально оговаривает равное право на общедоступное и бесплатное образование для россиян и иностранных граждан. И мы в полном соответствии с Конституцией и прерогативами высшей законодательной власти именно эту статью и намерены изменить", - подчеркнул политик. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента. С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.
https://ria.ru/20250804/gosduma-2033159428.html
https://ria.ru/20250801/proekt--2032800546.html
https://ria.ru/20250731/gosduma-2032483488.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, ярослав нилов, владимир путин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Миронов, Ярослав Нилов, Владимир Путин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах

Депутаты СРЗП внесут проект о платном обучении иностранцев в школах и техникумах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах и техникумах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, а также депутаты ГД от фракции СРЗП.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В ГД внесут проект о запрете въезда судимых по тяжким статьям мигрантов
4 августа, 04:23
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также проектом предлагается установить не более трех попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что в настоящее время около 182 тысяч несовершеннолетних иностранцев обучается в российских школах, что порождает острый дефицит мест для учеников, резко увеличивает нагрузку на преподавателей и школьников, на бюджетную систему, а слабое знание детьми мигрантов русского языка существенно затрудняет образовательный процесс и воспитательную работу.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах
1 августа, 12:11
"Чтобы не усугублять ситуацию, пусть мигранты заключают договор с учебным заведением и платят – или сами или это сделает работодатель", - отметил он.
Лидер партии сообщил, что на депутатскую инициативу ранее уже отреагировали в Минпросвещения, где, по его словам, заявили, что данный законопроект противоречит Конституции РФ.
"В статье Основного закона, к которой апеллируют чиновники, ни слова об иностранцах. Вовсе не Конституция, а конкретно статья 78 профильного закона специально оговаривает равное право на общедоступное и бесплатное образование для россиян и иностранных граждан. И мы в полном соответствии с Конституцией и прерогативами высшей законодательной власти именно эту статью и намерены изменить", - подчеркнул политик.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента.
С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Госдуму внесут проект о выдворении иностранцев за предвыборную агитацию
31 июля, 00:21
 
ОбществоРоссияСергей МироновЯрослав НиловВладимир ПутинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала