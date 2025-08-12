Рейтинг@Mail.ru
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета - РИА Новости, 12.08.2025
15:42 12.08.2025
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета - РИА Новости, 12.08.2025
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета
Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по РИА Новости, 12.08.2025
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики, сообщил во вторник украинский депутат Ярослав Железняк. "Проголосовали на комитете за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики. За - 16, единогласно", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Дубинский на это решение отреагировал в Telegram-канале словами: "С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей". Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене с ноября 2023 года. Незадолго до ареста он обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
Депутата Рады Дубинского сняли с должности замглавы комитета

Дубинского сняли с должности зампреда и члена комитета Верховной рады

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Находящегося в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики, сообщил во вторник украинский депутат Ярослав Железняк.
«
"Проголосовали на комитете за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики. За - 16, единогласно", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Дубинский на это решение отреагировал в Telegram-канале словами: "С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей".
Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене с ноября 2023 года. Незадолго до ареста он обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
В миреАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
