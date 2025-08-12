https://ria.ru/20250812/dagestan-2034726017.html
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане пять часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T09:28:00+03:00
2025-08-12T09:28:00+03:00
2025-08-12T09:28:00+03:00
происшествия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане пять часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. Опасность атаки была объявлена в Дагестане во вторник в 04.00 мск. "Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан, 09.00 (мск)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250811/mo-2034666330.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности, продолжавшийся пять часов