https://ria.ru/20250812/dagestan-2034726017.html

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане пять часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 12.08.2025

2025-08-12T09:28:00+03:00

2025-08-12T09:28:00+03:00

2025-08-12T09:28:00+03:00

происшествия

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg

МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане пять часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. Опасность атаки была объявлена в Дагестане во вторник в 04.00 мск. "Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан, 09.00 (мск)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250811/mo-2034666330.html

республика дагестан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)