Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 12.08.2025
https://ria.ru/20250812/dagestan-2034726017.html
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 12.08.2025
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане пять часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T09:28:00+03:00
2025-08-12T09:28:00+03:00
происшествия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане пять часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики. Опасность атаки была объявлена в Дагестане во вторник в 04.00 мск. "Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан, 09.00 (мск)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250811/mo-2034666330.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

В Дагестане отменили режим беспилотной опасности, продолжавшийся пять часов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки БПЛА
Осколки БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности, продолжавшийся в Дагестане пять часов, отменен, сообщается в Telegram-канале МЧС республики.
Опасность атаки была объявлена в Дагестане во вторник в 04.00 мск.
"Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Республики Дагестан, 09.00 (мск)", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
ВС России уничтожили до 50 боевиков и два танка Abrams в Сумской области
Вчера, 19:22
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала