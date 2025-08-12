Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ видели дым из административного здания ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 12.08.2025 (обновлено: 21:05 12.08.2025)
https://ria.ru/20250812/chp-2034892953.html
Эксперты МАГАТЭ видели дым из административного здания ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ видели дым из административного здания ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2025
Эксперты МАГАТЭ видели дым из административного здания ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сегодня видели дым из административного здания станции,... РИА Новости, 12.08.2025
2025-08-12T20:58:00+03:00
2025-08-12T21:05:00+03:00
магатэ
специальная военная операция на украине
запорожская область
рафаэль гросси
запорожская аэс
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09461dd6c8a2a862de80b51ce493a73.jpg
ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сегодня видели дым из административного здания станции, повышения уровня радиации и пострадавших не зафиксировано, заявило агентство.Уточняется, что сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС наблюдали дым из административного здания станции сегодня после сообщений о пожаре возле градирен."Повышения радиации нет, воздействия на ядерную безопасность не зафиксировано, пострадавших нет, подтверждает генеральный директор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте агентства в соцсети Х.Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Шла ликвидация очагов возгорания. Позднее пресс-служба атомной станции заявила, что пожар, возникший из-за обстрелов ВСУ в районе гидротехнических сооружений Запорожской АЭС, был локализован.
https://ria.ru/20250812/zaes-2034863784.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d6b58b9225a072f54316acb88fdc400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, запорожская область, рафаэль гросси, запорожская аэс, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Эксперты МАГАТЭ видели дым из административного здания ЗАЭС

Работники МАГАТЭ видели дым из административного здания ЗАЭС, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сегодня видели дым из административного здания станции, повышения уровня радиации и пострадавших не зафиксировано, заявило агентство.
Уточняется, что сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС наблюдали дым из административного здания станции сегодня после сообщений о пожаре возле градирен.
"Повышения радиации нет, воздействия на ядерную безопасность не зафиксировано, пострадавших нет, подтверждает генеральный директор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте агентства в соцсети Х.
Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Шла ликвидация очагов возгорания. Позднее пресс-служба атомной станции заявила, что пожар, возникший из-за обстрелов ВСУ в районе гидротехнических сооружений Запорожской АЭС, был локализован.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Радиационный фон вокруг ЗАЭС после обстрела ВСУ в норме, заявил Балицкий
Вчера, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская областьРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала