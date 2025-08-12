https://ria.ru/20250812/chp-2034892953.html
Эксперты МАГАТЭ видели дым из административного здания ЗАЭС
2025-08-12T20:58:00+03:00
ВЕНА, 12 авг - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сегодня видели дым из административного здания станции, повышения уровня радиации и пострадавших не зафиксировано, заявило агентство.Уточняется, что сотрудники МАГАТЭ на Запорожской АЭС наблюдали дым из административного здания станции сегодня после сообщений о пожаре возле градирен."Повышения радиации нет, воздействия на ядерную безопасность не зафиксировано, пострадавших нет, подтверждает генеральный директор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте агентства в соцсети Х.Во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли территорию вблизи Запорожской АЭС, возгорание сухой растительности вызвало задымление вокруг станции. Шла ликвидация очагов возгорания. Позднее пресс-служба атомной станции заявила, что пожар, возникший из-за обстрелов ВСУ в районе гидротехнических сооружений Запорожской АЭС, был локализован.
