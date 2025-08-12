https://ria.ru/20250812/braziliya-2034710348.html

Лидеры Бразилии и Китая обсудили урегулирование конфликта на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную повестку и...

МЕХИКО, 12 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили международную повестку и усилия по достижению мира между Россией и Украиной, сообщила администрация бразильского лидера. "В ходе беседы, продолжавшейся около часа, стороны обменялись мнениями о текущей международной обстановке и последних усилиях по установлению мира между Россией и Украиной. Лидеры подчеркнули значимость "двадцатки" и объединения БРИКС как опор многосторонней системы", - говорится в сообщении на сайте бразильского правительства. Лула в ходе разговора, как сообщается, подчеркнул важную роль Китая для успеха 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) и борьбы с изменением климата. Си Цзиньпин сообщил, что в Белене Китай будет представлен делегацией высокого уровня и намерен работать с Бразилией для успешного проведения форума. Лидеры, согласно тексту, обсудили развитие стратегического партнерства между странами, отметив достигнутый прогресс в рамках сопряжения национальных программ развития. Стороны договорились расширить сотрудничество в здравоохранении, нефтегазовой отрасли, цифровой экономике и космосе, а также продолжить поиск новых возможностей для делового взаимодействия.

