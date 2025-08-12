https://ria.ru/20250812/bpla-2034902761.html
Хуситы заявили об атаке четырех израильских объектов
Движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало шестью беспилотниками четыре "стратегических" объекта в Израиле, написано в заявлении движения. РИА Новости, 12.08.2025
БЕЙРУТ, 12 авг - РИА Новости. Движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало шестью беспилотниками четыре "стратегических" объекта в Израиле, написано в заявлении движения. "Шесть ударных беспилотников атаковали четыре стратегические цели противника в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы на оккупированной палестинской территории. Все намеченные цели были поражены успешно", - написано в заявлении.
Хуситы: шесть беспилотников атаковали четыре стратегических объекта в Израиле